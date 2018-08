Thalía dice que no a su regreso a las telenovelas

La intérprete mexicana dice que su ciclo fue "increíble e irrepetible"

Thalía le dio vida a personajes entrañables en el mundo de las telenovelas. Todos recuerdan a “María Mercedes”, “Marimar”, “María la del barrio” y “Rosalinda”, entre otras, todos éxitos en las pantallas de Televisa. Sin embargo, la cantante en entrevista con este medio ha dicho que ese ciclo ya quedó atrás.

“Definitivamente novelas no, creo que ese fue un ciclo divino, increíble e irrepetible que viví y que vivimos el público y yo juntos“, nos dijo la actriz mexicana.

La intérprete de “No Me Acuerdo”, el nuevo éxito musical junto a Natti Natasha, aseguró que “fueron novelas únicas, novelas mágicas, novelas que le dieron la vuelta al mundo. Y que son momentos irrepetibles en la televisión“.

“La actuación me encanta, y claro que me gustaría regresar a actuar en algo muy puntual, en algo que refleje lo que yo pienso hoy día. Sí, me encantaría. Para mí el cantar, el actuar, el poder expresarme a través de mis negocios, a través de todo lo que yo tengo es indispensable para mantener mi creatividad que si no la sacas te explota adentro. Me encanta tener tantos ángulos y facetas y además el amor de mi público“, concluyó la cantante, actriz y diseñadora mexicana.