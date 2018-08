Jugador de Pumas le responde a López Obrador: “El fútbol manda”

Así reaccionó Rosario Cota al enterarse que el béisbol será prioritario en el próximo sexenio

Luego de que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que el béisbol y la generación de más deportistas de alto rendimiento serán prioridad en su sexenio, el jugador de Pumas UNAM, Rosario Cota le respondió diciéndole que el fútbol es el que manda en México.

No hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá tres vertientes: actividad física y deportiva, en todos lados, para la salud y el bienestar; de alto rendimiento para ganar muchas medallas; y el béisbol, escuelas y formación de prospectos para grandes ligas. pic.twitter.com/syiEuBdoeM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 14, 2018

“Para mí no me enoja ni nada que diga eso, aunque sí se me hace malo porque el fútbol es el primer deporte en México”, comentó el volante juvenil del conjunto universitario en conferencia de prensa.

Cota aseguró que no le molesta que López Obrador priorice el béisbol y otros deportes, sin embargo, compartió su preocupación porque no considere al fútbol entre sus objetivos primordiales.

Por otro lado, el exjugador del Cruz Azul dijo que en Pumas se toma más en cuenta a los jóvenes que en la Máquina celeste y recomendó a las nuevas generaciones a no desperdiciar sus opciones de jugar.

“Aquí es completamente diferente a Cruz Azul porque se toma más en cuenta a los chavos y les digo que le metan ganas porque en otros equipos está más difícil. Eso es importantísimo porque debutan con 18 o 19 años”, concluyó.