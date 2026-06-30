CBP detiene a 34 migrantes indocumentados en el sur de California

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó de la detención de 34 migrantes indocumentados en dos operativos por separado en el sur de California.

El Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza publicó este lunes, en las redes sociales, que el arresto de los migrantes ocurrió luego de frustrar dos intentos de tráfico humano en el condado de Imperial.

Border Patrol agents in the El Centro Sector disrupted two separate smuggling events in Westmorland, CA?stopping a smuggling load traveling in a Chevy Tahoe with seven illegal aliens and uncovering another 27 concealed inside a mini bottom dump trailer????A total of thirty-four? pic.twitter.com/efHpHjDQb1 — El Centro Sector Border Patrol (@USBPChiefELC) June 29, 2026

De acuerdo con la CBP, los agentes de inmigración detuvieron en la comunidad agrícola de Westmorland al conductor de una camioneta Chevy Tahoe. Después de una inspección, los oficiales encontraron a siete migrantes indocumentados.

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Unos minutos después, en otra redada por separado, los agentes federales de inmigración también descubrieron a otras 27 personas indocumentadas en el interior de un camión de doble remolque.

“Agentes de la Patrulla Fronteriza en el Sector El Centro desbarataron dos intentos de contrabando en Westmorland, California: detuvieron un cargamento que viajaba en una camioneta Chevy Tahoe con siete inmigrantes indocumentados y descubrieron a otros 27 ocultos en un miniremolque de basura”, dijo CBP.

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“Otro mal día para los contrabandistas que operan en el Sector Premie“, agregó la agencia federal.

En su publicación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no dio a conocer la identidad de los migrantes indocumentados detenidos, ni su paradero o si fueron deportados.

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