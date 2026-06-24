Patrulla Fronteriza hace historia y logra cifra récord de agentes; se acerca a meta de 25 mil

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó este miércoles que la Patrulla Fronteriza alcanzó un récord histórico de 21,471 agentes asignados a labores de primera línea, la cifra más alta desde la creación de la corporación hace 102 años.

De acuerdo con la agencia federal, el aumento de personal representa un hito dentro de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad fronteriza impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha fijado como meta elevar el número de agentes hasta los 25,000 efectivos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Rosario “Pete” Vásquez, afirmó que el crecimiento de la plantilla refleja el éxito de las campañas de reclutamiento y retención implementadas durante los últimos meses.

“Este logro récord pone de relieve la eficacia de nuestros esfuerzos de reclutamiento”, señaló Vásquez en un comunicado citado por CBP.

"Customs and Border Protection (CBP) has broken staffing records this spring, the agency announced, reaching 21,471 agents ? the most in the agency’s 102-year history."https://t.co/gWTMR6kfzP — Karoline Leavitt (@PressSec) June 24, 2026

La CBP es considerada la mayor agencia federal de aplicación de la ley en Estados Unidos y una de las organizaciones de gestión fronteriza más grandes del mundo. Según datos oficiales, cuenta con más de 69,000 empleados distribuidos entre la Patrulla Fronteriza, operaciones de campo, unidades aéreas y marítimas, así como personal administrativo y tecnológico.

El fortalecimiento de la Patrulla Fronteriza forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para endurecer el control migratorio y acelerar las deportaciones.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha impulsado medidas orientadas a incrementar la vigilancia fronteriza, ampliar la infraestructura física en la frontera sur y reforzar las capacidades operativas de las agencias migratorias.

La administración ha defendido estas acciones argumentando que contribuyen a combatir el tráfico de personas, el narcotráfico y las actividades de organizaciones criminales transnacionales.

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