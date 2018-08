Se paran en una gasolinera de San Bernardino y les cae la migra; arrestan al esposo

ICE detiene a inmigrante cuando llevaba a su esposa al hospital para que diera a luz

Cerca de las 10:00 de la mañana de ayer, en una estación de gasolina en San Bernardino, fue detenido Joel Arrona Lara por agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) cuando llevaba a su esposa al hospital para que diera a luz a su quinto hijo.

“Faltaban como diez minutos para las 10:00 de la mañana cuando nos detuvimos a llenar el tanque de gasolina. Se nos acercó un oficial y me pidió que bajara el vidrio de la ventana”, recuerda María del Carmen Venegas, esposa de Arrona Lara.

La gasolinera se encuentra en la esquina de la Calle Mt. View y la Avenida Highland en San Bernardino.

“Tuve que abrir la puerta porque la ventana no servía y el vidrio no se podía bajar”, dice.

“Eran un montón de oficiales. Iban como en tres, cuatro carros. En cada vehículo venían entre dos o tres policías. Me pidieron mi identificación y me preguntaron que si el carro era mío”, relata.

Luego le solicitaron la identificación a su esposo. “Él la perdió, pero le dije que en la casa teníamos copias. Qué podían venir con nosotros. Solo estábamos a tres cuadras. No aceptaron y le pidieron a Joel que se bajara del auto”, cuenta.

Cuando Arrona Lara salió del vehículo, lo esculcaron para ver si no traía armas. Enseguida lo esposaron.

“Al principio, estábamos tranquilos y pensábamos que era una equivocación. Mi esposo no tiene mal récord, no toma. No había ninguna razón para detenerlo”, dice.

Pero cuando los agentes lo detuvieron, entraron en shock sobre todo cuando al partir, le entregaron a la esposa una tarjeta para obtener información de Arrona Lara. La tarjeta tenía las siglas de ICE.

“Entonces todo tomó forma. Me di cuenta que Migración se había llevado a mi esposo”, dice.

Destrozada

Venegas admite que se siente “destrozada, muy alterada. No he podido parar de llorar. Se lo llevan sin razones en el momento que más lo necesito”.

Ella y Arrona Lara son padres de cuatro hijos y uno que viene en camino.

La madre asegura que tenía programada la cesárea para el miércoles 15 de agosto cuando arrestaron a su esposo.

“Padezco de preeclampsia (una condición del embarazo) por eso es que planearon la cesárea para hoy (ayer). Después de la detención de mi esposo, ya no pude llegar al hospital. Se tuvo que aplazar todo”, dice Venegas, quien tiene ocho meses de embarazo.

Arrona Lara es un inmigrante mexicano indocumentado de 36 años quien vino a Estados Unidos hace 12 años. Sus hijos tienen 13,12, 5 y 2 años. Trabaja en una fábrica de saltadores o brinca brincas. Es el proveedor principal de su familia. Su esposa se dedica al hogar y a cuidar a los hijos.

Horas más tarde, comenta que logró hablar por teléfono con su esposo en el Centro de detención que ICE tiene en el Centro de Los Ángeles. “Me dijo que no me preocupara, pero yo tengo mucho miedo de que no vaya a regresar nunca”, dice.

La Opinión se encuentra en espera de que ICE informe sobre las razones para arrestar a este padre de familia.

Arrestos colaterales

Emilio Amaya, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, una organización comunitaria de servicios legales, dijo que ellos le darán representación legal a Arrona Lara.

“Su detención cae dentro de los que llamamos arrestos colaterales del ICE, cuyos agentes se llevan a otra persona que no era por la que iban”, explica.

“Es algo bastante común que se lleven detenido a un inmigrante por equivocación. Pero como ya no existe la discreción que tuvimos con el presidente Obama. Ahora los agentes de ICE cuando encuentran a un inmigrante, tenga o no antecedentes o una orden de deportación, se lo llevan y lo ponen en proceso de deportación en un centro de detención”, se lamenta.

Amaya recomienda a quienes tienen deportaciones previas que varíen sus rutinas diarias al salir de su casa.

“Como los oficiales del ICE ya no están yendo a las casas porque saben que la gente no abren las puertas, están esperando que salgan de sus casas”, comenta.

Amaya dice, sin embargo, que lo más importante es que la gente conozca y haga valer sus derechos.

“En caso de un arresto deben limitarse a dar su nombre y no aceptar ninguna salida voluntaria”, expone.

Al cierre de esta edición, María del Carmen Venegas se encontraba en el quirófano dando a luz a su quinto hijo.