Video: Chabelo desmiente haber agredido a Verónica Castro

La actriz de "La Casa de las Flores" confesó haber sufrido abuso verbal del comediante

Verónica Castro cosecha del éxito de “La Casa de las Flores“, la serie que marcó su regreso a la televisión. Durante su tour de promoción de la serie, la actriz de telenovelas reveló que fue maltratada verbalmente por Chabelo, su jefe en un programa de comedia, cuando ella le reveló que estaba embarazada.

“Se enojó mucho Chabelo cuando supo que estaba embarazada. Me dijo ‘pend…’. ‘¡¿Cómo que estás embarazada, pend…?!’ No me lo dijo con voz de niño, me lo dijo como Xavier, en el camerino“, relató Castro en el programa “Ventaneando” con Pati Chapoy.

La también actriz de “Los Ricos También Lloran” dijo que en su carrera se encontró con varios directores así.

“Si hubiera encontrado toda mi vida a directores como él, mi carrera y mi cara sería otra. No hubiera tenido preocupaciones. No hubiera llorado. Me tocó puro canijo”, confesó.

Tras la declaración de Verónica, se le cuestionó a Chabelo

“Yo creo que hay una equivocación. Yo nunca me expreso así de ninguna mujer, ni de ninguna persona“, declaró el comediante. “La verdad no me acuerdo. No creo nunca haberle dicho una mala palabra ni hacer un mal comentario de eso. Nunca he sido capaz de criticar a una persona, mucho menos con malas palabras”.