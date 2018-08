La Víbora: Alicia Machado que no dé consejos, por favor

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

No la soporto. Y pónganlo con mayúsculas por favor. Y es porque a veces pienso que no tiene cerebro, o que en lugar de cerebro tiene un cacahuate podrido. Me refiero a Alicia Machado, que la verdad, como dicen por ahí, calladita se vería más bonita. En serio, no conozco a una famosa más metiche que ella.

Ahora, sin que nadie la llamara, se involucró en el pleito entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, un pleito que, siendo honestos, tiene harto a medio mundo. Tanto Marjorie como Julián están mal de la cabeza, y el que está pagando el pato es el hijo, que lo traen como muñeco elástico, cada uno jalándolo para su lado.

En medio de este trajín, apareció Alicia para ofrecerle ayuda “emocional y profesional” a Marjorie. Sí, así como lo leen, porque según la ex-Miss, está muy avergonzada por la actitud que ha tenido Marjorie de no dejar que Julián vea al hijo de ambos por asuntos relacionados con la manutención del niño.

Dice: “Si algo tenemos las madres latinas y en especial la venezolana es que somos demasiado madres para criar a nuestros hijos”. ¡Ay, por favor!, como si por exigir que el padre de tu hijo pague por la crianza te hiciera menos madre. Y ojo, todavía recalca que es una característica de las venezolanas. O sea que si no eres de ese país quizá tampoco eres tan madre.

Y luego le dice a Marjorie (todo esto en un post que publicó en Instagram): “chama, reacciona. Te ofrezco ayuda emocional y profesional por medio de mi fundación para que consigas la paz que tanto necesitas”. Perdón, pero esto está como para caerse para atrás, como en los cuentos de Condorito. ¿Alicia Machado hablando de paz, cuando es una pleitera y conflictiva de primera?

Pero bueno, eso no es todo. Alicia pone en su mensaje que puede ayudar a Marjorie a través de su supuesta fundación, que se llama Mamis solas, pero cuando entras a esa página en instagram no hay nada que te diga que se trata de algo serio o que de verdad existe. Solo hay tres publicaciones sin ton ni son, y curiosamente, una de ellas es el perfume Alicia, que ha de apestar horrible.

Mientras tanto, si alguien sabe de alguna fundación que te quite lo metiche, por favor recomiéndensela a Alicia. Ella sí que lo necesita.

Y para cerrar, ¿no hay nadie alrededor de Alejandro Fernández que le diga que necesita terapia urgente para dejar de beber? ¿Supieron que hace unos días se subió a un avión en México cayéndose de borracho?

Según reportaron varios pasajeros, El Potrillo tuvo una actitud de miedo contra el personal de la aerolínea, y hasta les recordó que días antes una nave se había estrellado en Durango. De verdad que da pena este charrito tapatío.