William Levy se une a ‘Star’, serie del canal FOX

I am thrilled and honored to join the incredible cast of STAR @staronfox and to be working with my good friends Billie Woodruff @billewoodruff and Queen Latifah @queenlatifah again. I couldn’t be more grateful to Lee Daniels @theoriginalbigdaddy and 20th Century Fox for welcoming me into this amazing family and giving me such an exciting reason to return to television. Después de 5 años de estar ausente en la televisión y recibir sus mensajes preguntándome cuando regresaba, pues aquí les dejo saber he decidido regresar nuevamente. Los quiero y les agradezco siempre el cariño que me brindan día a día. Espero lo disfruten.

A post shared by William Levy (@willevy) on Aug 17, 2018 at 9:42am PDT