Sabrina Sabrok busca a chicas trans para estrenar sus nuevos senos en sus películas porno

La argentina se puso implantes de más de 11 libras en cada busto

Sabrina Sabrok vuelve a la controversia; la actriz porno está en la búsqueda de chicas transexuales que quieran tener sexo con ella como parte del nuevo contenido de su canal pornográfico.

“Cuando hago las convocatorias para reclutar chicas para los videos, me escriben muchas transexuales y me preguntan si ellas podían participar conmigo, por eso me decidí y que mejor que sea para estrenar mis nuevas bubis, además yo siempre he apoyado a la comunidad gay y lo seguiré haciendo”, aseguró Sabrina.

Cabe mencionar que la modelo argentina se encuentra recuperándose de una nueva cirugía de busto, ya que estrenará sus nuevos senos de más de 11 libras cada uno. Asimismo aseguró que las películas nuevas serán muy extremas y sobre todo, será la primera vez que sostenga relaciones sexuales con una chica transexual.

“Ellas son muy atrevidas, creo que podré hacer videos más fuertes, daré más apertura a otros estilos y otras categorías de videos, muchos hombres me piden esto. Para mi será la primera vez que tenga relaciones con una “Trans”, yo siempre estoy abierta a explorar nuevas prácticas sexuales, será diferente pues todo lo desconocido causa incertidumbre, pero estoy dispuesta a satisfacer al público que lo pide”, reveló la rubia.

El casting para buscar estrellas porno transexuales será de manera digital, las aspirantes deberán enviar sus fotos y videos a su oficina de management y ya que se tenga la selección, la productora Sabrok, presentará ante los medios de comunicación a sus actrices.

POR: Pavel Unda