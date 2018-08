Esquina migratoria: le metieron papeles y se fue a México, ¿es posible reabrir el caso?

A mi hija cuando yo le metí los papeles era menor de edad y le dieron una carta de autorización. Le dieron un número de seguro social, pero el abogado nunca le mando la notificación de las huellas.

Ella tenía un permiso y un número de seguro social. Eso fue en 1997. En 1999 ella se fue a México donde vive actualmente. Quiero saber ¿si es posible reabrir el caso de mi hija?

El primer paso para averiguarlo es sacar su récord del Servicio de Inmigración (USCIS) para entender que paso con el caso de ella. Habría que analizar qué paso con ese proceso y verificar si acaso ella tiene alguna oportunidad de regresar legalmente a este país y cuando eso podría ocurrir. La recomendación es no intentar su ingreso al país sin documentos legales.

Para una opinión más concreta, necesitaríamos más detalles sobre su hija como qué edad tiene actualmente, si está soltera, qué información tiene inmigración de ella y si no tiene ningún récord negativo.

La petición de un familiar con ciudadanía estadounidenses es la manera más segura de inmigrar, sin embargo, dependiendo del parentesco (pareja legal, hijos, padres o hermanos) esa es la prioridad que marca el tiempo del proceso, por lo que te aconsejamos que cuanto antes busques la opinión de un abogado especialista en leyes de inmigración para no dejar pasar más tiempo, por si acaso tu hija aun tiene posibilidades de regresar legalmente.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio