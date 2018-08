Video: Lupillo Rivera hace a Rosie llorar durante entrevista en vivo en ‘Despierta América’

La participante de "Mira Quién Baila" no se pudo contener las lágrimas

Rosie Rivera se encuentra nuevamente en la cuerda floja en el programa “Mira Quién Baila” y podría salir expulsada de la competencia. La hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera tuvo una noche explosiva en el concurso y estuvo en entrevista en “Despierta América” para hablar de los detalles.

La ex participante de “Rica Famosa Latina” explotó en contra de sus compañeros Paul Stanley y Rommel Pacheco durante la semana porque considera que ellos bailan peor que ella pero habían sido salvados. En la gala del domingo 19, encaró a ambos y les pidió una disculpa por haberse expresado mal de ellos.

Durante su entrevista en el programa matutino de Univision, sorprendieron a Rosie con un mensaje de su hermano Lupillo Rivera que le mandó palabras motivacionales para alentarla durante su estadía dentro de la competencia de baile.

“…pedirle al público que apoye a mi carnala, que le eche muchas ganas. Mi carnala… Dios la quiere mucho y Dios la va a proteger y ya sabe que estamos a la orden“, dijo “El Toro del Corrido” durante un evento.

Rosie se conmovió hasta las lágrimas ante el emotivo apoyo que recibió.

“Guapísimo mi hermano, lo amo muchísimo“, dijo Rivera emocionada. “Créeme que me llena el corazón, me llena el alma y me llena de fuerza. Lupillo te amo, gracias por tu apoyo en privado y ahora en público. Seguimos adelante unidos“.