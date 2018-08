Liga MX, fecha 6: Pumas UNAM vs. Querétaro, horario y canales de TV

El Gallos Blancos resaltan la fortaleza de su vestidor para hacerle frente a los felinos

A unas horas de enfrentar a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, los Gallos de Querétaro recalcan la fortaleza de su vestidor.

El portero brasileño Tiago Volpi minimizó el tener una victoria en cinco partidos, sobre todo porque confía en la idea y el idioma futbolístico del técnico Rafael Puente del Río. Aunque ellos tengan cinco puntos, la mitad de los del club auriazul, confían en la campanada.

“No vamos a cambiar nuestro estilo de juego por lo que ha pasado en las últimas jornadas. Si se trabaja una línea o un estilo, por dos o tres partidos que no nos salió no vamos a cambiar porque si no confías en lo que estas trabajando y haciendo… La manera de jugar va a ser la misma, proponer el juego y atacar al rival”, dijo el guardameta.

“Sabemos de la calidad del rival y que vive un buen momento, pero nosotros necesitamos la victoria, hemos trabajado muy bien también y creo que ya es hora de dar ese golpe de autoridad fuera de nuestra casa para pelear por los puestos más altos”.

El futbol moderno se califica por los resultados más que por el funcionamiento, tanto que Volpi ya tuvo que atajar cuestionamientos sobre el ánimo en el vestuario tras un flojo inicio de torneo.

“El clima adentro está lo mejor posible. Sabemos que no podemos cambiar el clima entre nosotros por los resultados”, aseveró.

“No es porque no han llegado las victorias que vamos a pelearnos y sí tenemos que hacernos más fuertes cada día y es lo que tratamos de hacer, ponernos más fuertes como grupo para tratar de sacar la situación adelante y ganar que es lo que todos queremos”.

Partido: Pumas UNAM vs. Querétaro

Estadio: Olímpico Universitario

Fecha: martes 21 de agosto

Hora: 8 pm Este / 7 pm Centro / 5 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: TDN, Nu9ve

USA: Univision Deportes