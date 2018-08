Rosie Rivera confirma existencia de supuesto video íntimo de Chiquis y Estaban Loaiza

La sombra de la infidelidad persigue a Chiquis

A unos meses de cumplirse el sexto aniversario de la fatídica muerte de Jenni Rivera, las heridas por las desavenencias al interior de su familia continúan, especialmente por la supuesta infidelidad que tuvo su exesposo Esteban Loaiza con su hijastra Chiquis Rivera.

Rosie Rivera, quien participa en la edición 2018 de Mira Quién Baila, recordó que ella misma se vio salpicada por el escándalo y hasta tuvo un roce con su hermana.

“Cuando sucedió lo de Chiquis y Jenni, yo estaba con Jenni y una vez le dije, ‘estás mal’ y se enojó muchísimo conmigo, por primera vez me dejó de hablar, me colgó”, expresó en entrevista con Televisa.

“‘Ok, pero si no me crees, no puedes estar conmigo’ me dijo Jenni”, agregó.

Aunque Rosie aclaró que la situación no escaló a más y se resolvió el mismo día, sí confirmó que Chiquis y Jenni nunca se pudieron reconciliar, pues la “Diva de la Banda” tenía evidencia en video de lo sucedido.

“Yo digo, ‘ya’, eran especulaciones, ese supuesto video, mi hermana no vio lo que pensó que vio, pero gente que lo vio, no vio nada. Mi hermana pensó mal”, aseguró.

Hay que recordar que por medios de comunicación corrieron distintas versiones de una relación sentimental entre Chiquis y el exbeisbolista, hoy acusado de narcotráfico.

Rosie además admitió que tenía un plan para reconciliar a su sobrina con su hermana, pero no hubo tiempo: “Hicimos un plan con Juan (esposo de Rosie), de yo tener a Jenni y él a Chiquis y juntarlas, pero no se pudo”.

En plenitud de su carrera como cantante y empresaria, Chiquis superó la controversia y el que su madre murió distanciada de ella, aseguró la ministra religiosa.

“Ella (Chiquis) quería hablar con Jenni, me consta, pero Jenni no quería. Chiquis está bien, le vale lo que diga la gente, ya lo superó, si ya vivió esto, Chiquis va a vivir todo”.