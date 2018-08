Escuela chárter en Palmdale sacó préstamo de $30 millones para nuevo recinto, luego fue clausurada

Unos 900 alumnos estudiaban en Guidance Charter School

Una escuela chárter en la ciudad de Palmdale fue clausurada después de sacar un préstamo de casi $30 millones de dólares para construir un nuevo recinto, obligando a sus 900 alumnos a buscar otra lugar donde estudiar.

En enero, informó Los Angeles Times, el consejo directivo del Distrito Escolar de Palmdale decidió cerrar Guidance Charter School, apuntando a su bajo rendimiento académico y sus cuestionables operaciones financieras.

La construcción del inmueble, sin embargo, continuó, mientras los funcionarios de la chárter apelaron la decisión en varias instancias.

Pero la semana pasada, la Junta de Educación del Condado de Los Ángeles rechazó la última apelación de los funcionarios de la escuela, quienes buscaban abrir el recinto para el año escolar 2018-19. El nuevo plantel, construido en la esquina de Avenue R y 40th Street, abarca 87,000 pies cuadrados y cuenta con una biblioteca, piscina y canchas de deporte.

Partidarios de Guidance Charter School afirman que esta ha sido víctima de un proceso en el cual el poder decisorio está en manos de unos cuantos distritos, quienes además compiten con las escuelas chárters por los alumnos. Por otro lado, sus contrincantes dicen que la situación es prueba de que las escuelas chárter tienen demasiado acceso al erario.

En entrevista con Los Angeles Times, el director ejecutivo de Guidance Charter School, Kamal Al-Khatib, dijo que el distrito deliberadamente busco el fracaso de la escuela, con el fin de recuperar a los alumnos que había perdido. Como respuesta, la presidenta del consejo directivo, Nancy Smith, afirmó que el distrito no tiene nada en contra de las escuelas chárter. “Tenemos otras dos chárters. (A las) otras dos (les va) muy bien. (A) esta no”, remarcó.

Guidance Charter School fue fundada en 2001 por líderes musulmanes que prometieron ofrecer a los estudiantes una educación secular y enseñanza en árabe. De acuerdo con el antedicho diario, aunque los puntajes de los estudiantes en el examen estatal de inglés en 2017 fueron parecidos a los demás del distrito, los puntajes de la escuela chárter en matemáticas estuvieron por debajo de la mayoría de las otras escuelas en el área. Incluso, dijo el Distrito Escolar de Palmdale, ninguno de los alumnos en el onceavo grado se desempeñó a su nivel.

Además, muchos de los estudiantes no se graduaron. Según funcionarios del condado, la tasa de abandono de estudios en la escuela chárter fue de aproximadamente 23% de la clase 2016. Los funcionarios de Palmdale determinaron que la mayoría de los alumnos que lograron graduarse de Guidance Charter School no estaban liston para abordar estudios universitarios. De los 32 alumnos que se graduaron en 2014 y 2015, 24 no cumplieron con los requisitos para matricularse a la Universidad de California (UC) o los sistemas de la Universidad Estatal de California (CSU).

Para financiar la construcción de Guidance Charter Academy, más de $ 29.5 millones dólares en bonos principalmente libres de impuestos fueron emitidos por la California Statewide Communities Development Authority. Este dinero fue prestado a la escuela chárter, que acordó pagar la deuda en el transcurso de varias décadas. Los líderes de la escuela esperaban que los bonos cubrieran la mayor parte del proyecto, que pensaron que costaría $ 35 millones.

En junio, al cerrar el año escolar, el chárter de la escuela se venció y esta cerró sus puertas. Muchos padres optaron por volver a matricular a hijos en las escuelas administradas por el distrito que habían tratado de abandonar, mientras que otros buscaron asientos abiertos en otras escuelas autónomas.

Aunque el chárter de Guidance ya no es válido, la organización que administró la escuela sigue siendo responsable de la deuda multimillonaria. El campus vacío está casi completo.

