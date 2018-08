Santa Mónica ofrece dinero a personas de la tercera edad para ayudarles a pagar el alquiler

Se busca prevenir que más personas queden sin hogar, así como preservar la diversidad de la ciudad

Hace dos años, el Ayuntamiento de Santa Mónica se percató de que varios de sus residentes de la tercera edad batallan para pagar el alquiler.

Por ello, los funcionarios decidieron entrevistarlos y descubrieron que muchos en efecto luchan por sobrevivir. Una residente, por ejemplo, comía solo una vez al día para poder pagar el alquiler de su apartamento. Otros, además del alimento, se privaban de visitas al dentista o al médico para ahorrar dinero.

Como respuesta, la ciudad lanzó un programa experimental de 14 meses en noviembre, por medio del cual se proporciona dinero en efectivo a personas cuyos ingresos no superan los $14,000 dólares anuales, y que batallan para pagar por su vivienda a pesar de vivir en una ciudad que cuenta con “control de renta”.

En entrevista con la radioemisora KQED, Steven Wallace, director adjunto del Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA, dijo que hasta un aumento de 3 a 5 % (lo que es permitido bajo las regulaciones del “control de renta”) puede agotar los recursos de los residentes.

Kaye, quien pidió no divulgar su apellido y también fue entrevistada por KQED, explicó que antes de ingresar al programa, ella tenía que enfrentarse a sus gastos con solo los $1,000 mensuales de su cheque del Seguro Social. Cuando no le alcanzaba, dijo la mujer de 70 años, no comía.

A causa de la escasez de dinero, Kaye tampoco pudo pagar por dentauras parciales, y el Medi-Cal no las cubre. Por ello, y con el fin de ahorrar dinero, su dentista le extrajo 12 dientes en un mismo día.

Aparte de ayudar a las personas de tercera edad a no terminar en la calle, el programa también busca preservar la diversidad de la zona. El programa se considerará un éxito si logra que las personas que reciben las subvenciones sigan viviendo en Santa Mónica.

“Esta es una ciudad que es para todos”, dijo Andy Agle, director de vivienda y desarrollo económico.

“Hay gente aquí que vive en casas (con un valor) de $10 millones, pero (también) hay gente que vive de su Seguro Social, y todo eso es parte de Santa Mónica”, remarcó.

La ciudad ha apartado $ 300,000 para el proyecto piloto. La alternativa, según la analista Lisa Varon, podría ser aún más costosa. Cuando alguien se queda sin hogar, dijo a KQED, sus gastos se disparan porque están en la calle, y si se enferman, suelen necesitar la ayuda de los paramédicos y ser internados en el hospital.

La icónica ciudad del sur de California podría ser la primera en subvencionar el alquiler de personas de la tercera edad en el país. Sin embargo, otras ciudades, como Denver, en Colorado, y Detroit, en Michigan, también ofrecen subvenciones a familias de bajos recursos. Y en el norte de California, la ciudad de Stockton pronto lanzará un proyecto que ofrecerá $500 mensuales a sus residentes más necesitados.

