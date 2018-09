Bono recuperará la voz muy pronto y podrá completar la gira de U2

Había consternación entre sus millones de fans

Este sábado U2 se vio obligado a acortar la duración de su concierto en Berlín (Alemania) debido a los problemas vocales de su cantante, Bono, que le impidieron terminar de interpretar el tema ‘Beautiful Day’ tras completar a duras penas la canción ‘Red Flag Day’. En un principio el líder de la banda atribuyó las dificultades que estaba experimentando al uso de máquinas de humo sobre el escenario, por lo que solicitó que se apagaran y que se aumentara además la potencia del aire acondicionado, pero ni esas medidas ni el descanso de quince minutos que se tomó consiguieron que se recuperara.

“Estaba listo para cantar para todos ustedes. Algo ha pasado y creo que no podemos seguir adelante. No sería justo para ustedes… Estoy convencido de que no se trata de un problema grave, pero voy a tener que hacer algo al respecto. Así que, si alguien quiere irse a casa, no pasa nada. Programaremos otro show para todos ustedes en otro momento. Si quieren quedarse vamos a tener que parar durante unos 15 minutos para intentar descubrir qué está sucediendo”, aseguró Bono claramente frustrado desde el escenario para disculparse ante los presentes, antes de verse obligado a admitir que no estaba en condiciones de seguir adelante y acabar por tirar la toalla.

Por suerte, el líder de la banda ha podido ofrecer ahora buenas noticias a sus fans después de consultar a un especialista que le ha asegurado que no hay de qué preocuparse.

“He acudido a un médico maravilloso y con su ayuda recuperaré por completo la voz de cara al resto de la gira. Me siento muy contento y tranquilo de que hayamos podido descartar cualquier posibilidad seria. Mi alivio solo se ve ensombrecido por la certeza de que el público de Berlín se sintió muy decepcionado. Se respiraba un ambiente inmejorable y se suponía que iba a ser una noche inolvidable, pero por un motivo muy diferente… Nos morimos de ganas de regresar el próximo 13 de noviembre”, ha anunciado Bono en un comunicado difundido a través de la página web de U2.