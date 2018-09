La fractura que propinó un mexicano y que pudo terminar en tragedia

Tres años después de aquella barrida de Héctor Moreno, el inglés Luke Shaw está a punto de jugar la Liga de las Naciones con Inglaterra

La Champions League está a punto de comenzar su fase de grupos en su edición 2018-19 y como toda competencia tiene su historia y sus momentos clave. Justo a unos días de que se cumplan tres años de aquella jugada en la que Luke Shaw resultara con la pierna fracturada luego de una entrada del mexicano Héctor Moreno, es el propio inglés quien recordó el episodio a los medios durante la concentración de la selección inglesa que inicia su participación en la Liga de las Naciones de Europa.

El jugador del Manchester United contó que la fractura de tibia y peroné que le propinó el mexicano -entonces jugaba para el PSV Eindhoven– en un partido de fase de grupos de Champions, pudo haber causado que le cortaran la pierna y con ello su carrera futbolística.

“Hubo mucha gente a mi lado que me ayudó a superarlo. Nadie sabe esto, pero estuve a punto de perder la pierna. No lo supe hasta seis meses después, cuando me lo dijo el doctor.”, dijo Shaw, quien estuvo casi un año fuera de las canchas a causa de la terrible fractura. Y sentenció: “El cuerpo técnico del Manchester United tuvo mucho que ver con que la lesión no se agravara al decidir mi traslado por tierra y no por aire, lo que habría causado que los coágulos que ya se habían formado hubieran complicado mucho el panorama”.