Los precios del autoinyector de epinefrina podrían bajar pronto con la aprobación de la FDA de un EpiPen genérico

La Administración de Alimentos y Medicamentos recién aprobó el primer competidor genérico de EpiPen, un movimiento que los expertos predicen que ayudará a reducir el costo de todos los autoinyectores de epinefrina, que se comercializa hoy en día desde $109 hasta $500 por paquete de 2 plumas, sin seguro ni descuentos.

Los autoinyectores de epinefrina, como EpiPen y EpiPen Jr (la versión para niños) fabricados por Mylan, administran medicamentos que salvan vidas y que pueden detener una reacción alérgica potencialmente grave.

El nuevo dispositivo, de Teva Pharmaceuticals, promete competir con EpiPen y EpiPen Jr, al igual que con su versión “genérica autorizada” del mismo EpiPen. En este momento, EpiPen y su versión genérica autorizada puede llegar a costar hasta $500, dependiendo de la cobertura de tu seguro; sin embargo, el precio promedio en efectivo para los EpiPen actualmente se acerca a los $350, de acuerdo con el sitio de información de precios de medicamentos GoodRx.

Los funcionarios federales esperan que el nuevo genérico ayude a prevenir la escasez de medicamentos contra las alergias, como es el caso de la actual escasez de autoinyectores de epinefrina.

“Esta aprobación significa que los pacientes que viven con alergias graves que requieren acceso constante a epinefrina que puede salvarles la vida deben tener una opción a menor costo, además de otro producto aprobado para ayudar a proteger contra la posible escasez de medicamentos”, dijo en un comunicado Scott Gottlieb, comisionado de la FDA.

Además del EpiPen y su propio genérico, hay otros autoinyectores de epinefrina actualmente en el mercado. Adrenaclick y Auvi-Q también administran epinefrina en forma de pluma, pero no siempre tienen cobertura por un seguro, y un farmacéutico no puede sustituirlos por un EpiPen sin la aprobación de un médico. (Tu médico probablemente necesite extenderte una receta para un autoinyector de epinefrina que no especifique un nombre de marca).

Sin embargo, los farmacéuticos podrán sustituir un EpiPen y EpiPen Jr. por el nuevo genérico que aún no tiene nombre de Teva.

Teva, una compañía israelí que se especializa en medicamentos genéricos, no ha anunciado cuándo estará disponible el nuevo autoinyector de epinefrina, ni su precio. Sin embargo, un vocero de la empresa dijo que están utilizando “todos sus recursos para este importante lanzamiento en los próximos meses y desean con ansias poder comenzar a abastecer el mercado”.

Escasez de oferta de EpiPen

Mientras tanto, a muchos padres de niños con alergias se les dificulta encontrar los EpiPen en las tiendas minoristas a tiempo para el inicio de clases, que es cuando el medicamento debe estar disponible para los niños que sufren de alergias severas a substancias como nueces, huevos y picaduras de abeja.

Holly Hatch, que vive en el área de la Bahía de Monterey en California, intentó surtir la receta de EpiPen de su hija hace unos 10 días en su CVS local y le dijeron que aún no recibían el producto. “Mi hija de casi 3 años es extremadamente alérgica a los huevos y las nueces y no tener un EpiPen para ella es un factor muy estresante para mí”, dijo Hatch a Consumer Reports.

Según la FDA, actualmente hay escasez de EpiPen y su versión genérica autorizada en los Estados Unidos. “La FDA ha estado trabajando estrechamente con Mylan para comprender el estado del suministro de producción de EpiPen y resolver los problemas de suministro”, dijo un vocero. La agencia también dio a conocer que ha estado en contacto con otros fabricantes de autoinyectores de epinefrina y está monitoreando su suministro “dado que está por iniciar el año escolar, ya que históricamente se acompaña de una mayor demanda de productos”.

Impax Labs, fabricante del genérico para Adrenaclick, le dijo a CR que la empresa también está experimentando algunos problemas de suministro. Si bien hay disponibilidad de productos para la premura del regreso a clases, probablemente no habrá suficiente para satisfacer la demanda. La empresa no prevé tener un inventario completo hasta finales del año.

Kaleo, el fabricante de Auvi-Q, dijo que la empresa no se ve afectada por retrasos en la fabricación que reportaron otros fabricantes de autoinyectores de epinefrina, y le dijo a CR que está en capacidad de poder completar todos los pedidos de sus autoinyectores de epinefrina a través de su servicio de entrega directa en www.auvi-q.com. El precio minorista para Auvi-Q sin seguro o descuentos es de $360 para dos inyectores automáticos y un inyector de entrenamiento.

Lo que se puede hacer mientras tanto

Según la FDA, una vez que el producto genérico de Teva esté disponible, es probable que ayude a resolver los problemas de escasez de autoinyectores de epinefrina y a reducir sus precios. Pero hasta ese momento, si tienes problemas para surtir una receta de EpiPen en tu farmacia, estos son algunos consejos para ti:

Haz varias llamadas. Cuando CR hizo visitas al azar a farmacias ubicadas en todo el país, había disponibilidad limitada tanto de EpiPen como de EpiPen Jr, pero algunas farmacias tenían uno de los dos pero no el otro. Además, un portavoz de Walgreens dijo que, si bien muchas de sus tiendas tienen EpiPen o productos genéricos disponibles, si una tienda no los tiene en existencia, es posible que otras sí los tengan.

Planifica en caso de una posible demora. Las tiendas que no tenían existencias de productos específicos por lo general dijeron que podían ordenar los dispositivos, aunque probablemente tardarían varios días hábiles en llegar. Sin embargo, Holly Hatch hace frente a un retraso incierto. Sin poder encontrar un EpiPen en farmacias en su área, Hatch es actualmente la tercera persona en la lista de espera para EpiPen en su CVS. “No sé si tendré que esperar uno o 3 meses”, dijo.

Pide a Mylan que te ayude. Puedes llamar a Mylan si necesitas ayuda para encontrar una tienda en tu área. Sloane Miller, terapeuta en la ciudad de Nueva York que trabaja con pacientes con alergias, dijo a CR que llamó a la compañía cuando su farmacia local no pudo surtir su receta de EpiPen. Una hora más tarde, indica, Mylan le comunicó que una farmacia Duane Reade cercana le surtiría su receta. Puedes llamar al Servicio al cliente de Mylan al 800-796-9526, luego presiona 2. El Servicio al cliente está abierto de 8 a. m. a 5 p. m. hora del este. O envía un correo electrónico a customer.service@mylan.com.

Pregunta sobre alternativas. Las farmacias que no tengan tu marca habitual podrían surtirlos con una alternativa. Por ejemplo, si por lo general obtienes un EpiPen, podrías preguntar si tienen existencia del genérico de Adrenaclick, y si tiene cobertura de tu seguro. La farmacia de una tienda de abarrotes en Des Moines le dijo a CR que no tenía EpiPen Jr, pero que tenía un genérico de Adrenaclick Jr en existencia. Y si tu aseguradora no cubre una alternativa, vale la pena que preguntes si podrían hacer una excepción debido a la escasez, o si hay algún cupón que te ayude a reducir el costo.

Busca descuentos. Busca cupones en sitios web como GoodRx o Blink Health, que ofrecen descuentos en muchos medicamentos. O busca cupones de fabricantes. Kaleo, el fabricante de Auvi-Q, tiene un programa de asistencia, que permite a las personas con seguro comercial o sin seguro y un ingreso familiar de menos de $100,000 obtener Auvi-Q por $0 de costos de desembolso directo. Recuerda que puede tomar varios días recibir tu medicamento, ya que tu médico deberá enviar una solicitud en tu nombre y la compañía necesitará revisarla para ver si calificas.

