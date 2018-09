Realizan foro para inmigrantes en peligro de deportación

El evento es este domingo en la iglesia de La Placita en el centro de Los Ángeles

Si estás en proceso de deportación o algún problema migratorio para el que necesites respuesta, un grupo de organizaciones proinmigrantes se unen para realizar un foro donde habrá expertos que pueden ayudarte.

El evento se realizará este domingo 9 de septiembre de 10:00 a.m. – 3:00 p.m., en la Iglesia Nuestra Señora Reina de Los Ángeles (La Placita), del 535 al norte de la Calle Main en el centro de la ciudad.

En el evento habrá abogados de inmigración que responderán preguntas sobre situaciones migratorias particulares. Si deseas hacer una consulta con uno de ellos, debes hacer una cita al (818) 398-2578.

También se realizarán tres talleres que cubrirán temas sobre los derechos de los inmigrantes y qué hacer en caso de una redada de las autoridades de inmigración (10:00 a.m.), opciones sobre legalización (11:30 a.m.) como son la 245i, si tienes hijos militares o padres/esposos residentes o ciudadanos, has sufrido violencia doméstica o has sido víctima de un crimen y preparación para la defensa en un caso de deportación (1:00 p.m) como son el asilo y otros atenuantes.

Los asistentes recibirán tarjetas rojas con información sobre los derechos de los inmigrantes indocumentados en caso que se enfrenten con agentes migratorios.

Miembros del Teatro Callejero ofrecerán tres representaciones con temas sobre los derechos de los inmigrantes sobre salarios, casos de violencia doméstica y la vida diaria.