Cristiano Ronaldo defiende con fervor a Georgina Rodríguez ante brutales críticas

El futbolista portugués no está dispuesto a tolerar que difamen o insulten a la madre de sus hijos

Georgina Rodríguez ha sido brutalmente señalada por algunos medios españoles que han querido sacar a relucir su pasado humilde para plasmarla como una mujer interesada, con lo que prácticamente han humillado y dañado la imagen de la joven modelo y madre de los hijos del jugador luso.

Cristiano Ronaldo no ha dejado pasar la ofensa y según relatan algunos portales de prensa rosa éste ha enviado una nota al medio que inició los señalamientos, “Sálvame”. Todo parece indicar que CR7 irá con todo en la vía legal con tal de proteger a su amada.

Ante la reacción de Cristiano, Georgina ha compartido en su Instagram un texto con el que ha dejado claro cómo es su relación con el astro portugués, y con las que plasma la verdad de sus sentimientos hacía su pareja, dichas palabras compartidas por Rodríguez son parte de un texto de Patricia Benito.

“Me enamoré de mis ganas de temblar. De los mimos, las risas, los secretos. De abrazarte por detrás hasta que te duermas, mientras le devuelvo todos los besos a tu cuello. De la paz de después. Me enamoré de no poder dormir si no nos tocábamos. De despertarnos a mitad de la noche para volver a la casilla de salida, medio dormidos. Como en un parque de atracciones sin colas, siempre quieres repetir. De no contarte mis días malos porque no quiero perder el tiempo. De prepararme para una primera cita en cada cena; en cada cerveza…”.