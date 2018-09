Sophie Power, la ultramaratonista que amamantó a su bebé en plena carrera

La corredora británica demostró que la maternidad y las pruebas de resistencia son compatibles

“Fue un alivio que tuviera hambre”, fueron las palabras de la ultramaratonista británica Sophie Power tras amamantar a su hijo de tres meses, Cormac, mientras participaba en el Ultra Trail Mont Blanc, la mítica prueba de resistencia que se disputa en Los Alpes.

El enternecedor e impactante momento, captado por la cámara del fotógrafo Alexis Berg en el puesto de avituallamiento de Courmayeur, en el kilómetro 78 de recorrido, ha ido dando la vuelta al mundo.

La imagen resalta la fuerza de la corredora de 36 años para alimentar a su bebé, acostumbrado a comer cada tres horas, y finalizar la prueba disputada entre finales de agosto y comienzos de septiembre.

El tiempo de 43 horas y 33 minutos que necesitó para completar los 171 kilómetros fue lo de menos, porque para Power lo más importante fue el mensaje que logró transmitir compartiendo ese momento con sus hijos y su marido, tras recordar que no pudo participar hace tres años debido a que no la dejaron inscribirse luego que no tomara la salida en 2014 por estar embarazada.

https://twitter.com/ultra_sophie/status/1038716620435320832

“Si una foto espontánea que brinda confianza a las mujeres fue mi imagen favorita de la carrera, esta es probablemente mi segunda. 20 minutos de sueño en 2 noches tuvo la motivación de la mirada que sabía tendría Donanacha corriendo hacia la meta conmigo”.

Getty Images El Ultra Trail Mont Blanc es una de las pruebas más populares de las carreras de resistencia.

Getty Images La imagen de Sophie fue tomada en el puesto de descanso y avituallamiento de Courmayeur, en el kilómetro 78 de recorrido.

Getty Images Los espectaculares paisajes de los Alpes acompañan a los corredores.

