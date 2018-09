Presentar tu FAFSA ahora es más fácil

Si planeas ir a la universidad el próximo otoño, una tarea desagradable ahora será un poco más fácil: solicitar ayuda financiera.

A partir del 1º de octubre, puedes enviar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para el año escolar 2019-2020. Este formulario determina cuánto puedes obtener en subvenciones federales, préstamos y programas de estudio y trabajo, así como ayuda financiera de programas estatales, universitarios y algunos programas de becas.

Para que la solicitud sea más accesible, el Departamento de Educación ha lanzado una aplicación móvil llamada myStudentAid y un sitio web rediseñado apto para teléfonos móviles que te permitirá completar la solicitud en teléfonos inteligentes y tabletas, así como en computadoras portátiles y de escritorio. La aplicación, además, es más fácil de usar, posee cuadros de ayuda para cada pregunta y un lenguaje más simple que te orientará.

“Más fácil” no significa que completar la FAFSA no será abrumador. Hay 108 preguntas; 157 si cuentas todas las subpreguntas. (Para implementar cambios que ayuden a simplificar el proceso de la FAFSA de manera significativa, se requiere que el Congreso actúe). Y necesitas recopilar una gran cantidad de información financiera para completar el formulario.

“Las personas se sienten intimidadas por la solicitud o tienen problemas y se rinden”, dice Karen McCarthy, directora de análisis de políticas de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera Estudiantil (NASFAA).

Solo el 61% de los estudiantes de secundaria presenta la solicitud de FAFSA, y la cantidad de estudiantes de bajos recursos que lo hacen es aún menor, por lo que se desperdician más de $24 mil millones en ayuda estatal, federal e institucional, según la Red Nacional de Acceso a la Universidad (NCAN).

Si bien la NCAN y otros defensores de la mejora del acceso a la universidad y la asequibilidad dicen que se necesitan cambios más substanciales para simplificar el formulario, también indican que implementar el formulario FAFSA móvil y que sea más fácil de usar marcará la diferencia.

“Para algunas personas, la forma principal de acceder a Internet es a través de su teléfono”, dice Kim Cook, directora ejecutiva de la NCAN, que defiende las políticas para mejorar la admisión y finalización de la universidad, especialmente para personas de bajos recursos, minorías y estudiantes de primera generación. “Esto nos ayuda a relacionarnos con los estudiantes y sus familias en el lugar donde están”.

Los cambios son una mejora significativa para el proceso de FAFSA, dice Cook, cuyo equipo probó una versión beta de la aplicación myStudentAid este verano con expertos en ayuda financiera, estudiantes y padres. Puedes iniciar la solicitud en la aplicación o en una computadora, guardar la información y finalizarla en un dispositivo diferente. El equipo encontró un par de características confusas, que señalaremos a continuación.

Como parte del rediseño, la redacción de la aplicación se ha ajustado para facilitar su navegación. Los cambios incluyen aclarar si ciertas preguntas se aplican al estudiante o a los padres, cuya información puede ser necesaria si el estudiante es dependiente. Los estudiantes que se reincorporan podrán renovar su solicitud de ayuda financiera, realizar correcciones y ver su historial de préstamos y ayuda estudiantil federal.

Hacer que la FAFSA sea más fácil de completar puede tener un efecto significativo con respecto a si un estudiante ingresa a la universidad y se queda, especialmente en el caso de los estudiantes de bajos recursos y de primera generación, dice Cook. Los graduados de la escuela secundaria que completan la FAFSA tienen un 63% más de probabilidades de inscribirse en la universidad que los graduados que no completan el formulario, según la NCAN.

No te pierdas la ayuda que puede hacer que ir a la universidad sea más asequible. Sigue estos pasos para simplificar el proceso de solicitud de FAFSA.

Solo hazlo

Hasta dos millones de estudiantes por año que probablemente sean elegibles para recibir ayuda ni siquiera se postulan, según un informe de Bill and Melinda Gates Foundation.

Algunas personas no saben que hay ayuda financiera disponible para pagar la universidad. Otras no la solicitan porque creen erróneamente que la FAFSA es solo para estudiantes con necesidades financieras. Eso no es cierto, dice Cook de NCAN.

Muchas universidades y estados requieren la FAFSA para ser considerado para cualquier ayuda, independientemente de que se base en necesidades, el mérito del estudiante o una combinación de ambas.

Las familias también deben saber que los ingresos no son el único factor que se utiliza para determinar la cantidad de ayuda que pueden recibir. La cantidad de hijos que tenga una familia y cuántos de estos están inscritos en universidades simultáneamente también marcará la diferencia. Para personas mayores, una gran cantidad de ahorros no dedicados a su jubilación se excluye de los cálculos de ayuda financiera. (Los ahorros de jubilación, tales como los planes 401[k], no figuran en la fórmula para determinar la ayuda financiera federal).

El costo de una universidad también es un factor determinante. “Si estás analizando la posibilidad de ingresar a una universidad privada de 4 años, puedes obtener ayuda para la que no calificarías en una universidad pública de menor costo”, dice McCarthy de NASFAA.

Ten en cuenta los plazos estipulados

Es importante que envíes tu solicitud lo antes posible. Parte de la ayuda se otorga por orden de llegada, mientras que otros programas, como los de subvenciones estatales y becas, pueden tener fecha límite estricta. En Tennessee, por ejemplo, las solicitudes para las becas estatales pueden presentarse hasta el 16 de enero. En Connecticut, se da prioridad a las solicitudes de ayuda financiera recibidas hasta el 15 de febrero. (Consulta los plazos estatales aquí).

Puedes solicitar ayuda financiera federal con la FAFSA hasta el cierre del año académico que estés cumpliendo actualmente. (Es decir, el 30 de junio de 2020 será el plazo que corresponda al año académico 2019-2020). Pero ten en cuenta que los programas de trabajo para estudiantes [work study] son concedidos a aquellos que presentaron sus solicitudes con anterioridad, así que conviene presentar toda solicitud de ayuda federal cuanto antes sea posible también.

Cuidado con lenguaje confuso

Generalmente, aunque la aplicación móvil sea fácil de usar, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta según las pruebas de usuarios de la NCAN. Presta especial atención al proceso de firma, ya que tanto los padres como los estudiantes dependientes deben firmar antes de poder procesar la solicitud. Nunca toques el botón “Comenzar de nuevo” cuando inicies sesión para completar la firma de uno de los padres. Eso borrará toda la información que el estudiante haya ingresado anteriormente. Además, el botón de navegación que te permite enviar la FAFSA a varias universidades es confuso. Haz clic en “Nueva búsqueda” para agregar una universidad, no en “Siguiente”, lo que te llevará a una nueva pregunta.

Consigue ayuda

Hay muchos recursos gratuitos para ayudarte a completar tu solicitud de FAFSA. Muchos estados patrocinan talleres en escuelas secundarias y centros comunitarios. North Carolina, por ejemplo, está organizando una Semana de solicitud de ingreso a la universidad del 15 al 19 de octubre, donde cientos de voluntarios irán a las escuelas secundarias para ayudar a los estudiantes con las solicitudes de ingreso a la universidad y los formularios de ayuda financiera. El College Goal NY en New York tiene eventos para completar la FAFSA en todo el estado, al igual que Virginia como parte de su Proyecto Super FAFSA. Visita FormYourFuture.org para buscar recursos en el lugar donde vivas.

También puedes obtener ayuda de organizaciones sin fines de lucro como Reach Higher, que ofrece UpNext, una herramienta de mensajes de texto donde los asesores universitarios guían a los estudiantes a través de la solicitud de ingreso a la universidad y el proceso de ayuda financiera mediante el envío de recordatorios y al responder preguntas por mensaje de texto.

Otro recurso útil: la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación, que tiene una guía paso a paso para completar la FAFSA. Puedes llamar al 800-4-FED-AID (800-433-3243) si tienes preguntas, o puedes ver videos explicativos en el canal de YouTube de la oficina.

Espera un poco

Aunque la aplicación myStudentAid está disponible ahora, si aún debes completar una FAFSA para el ciclo 2018-2019, la solicitud para el año 2019-2020 no estará disponible hasta el 1º de octubre. También tendrás que esperar hasta entonces para usar la herramienta de Recuperación de datos del IRS (que automáticamente importa la información fiscal requerida en la FAFSA) y para poder renovar o corregir una solicitud.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.