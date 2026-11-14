El extravagante regalo con el que Carín León sorprendió a su novia

Sin escatimar en detalles, Carín León volvió a acaparar los reflectores fuera de los escenarios tras protagonizar un gesto romántico para su novia, Meylin Zúñiga.

Con motivo de la próxima celebración del cumpleaños número 36 de la empresaria tampiqueña, el exponente del regional mexicano decidió adelantarse a la fecha para ofrecerle una experiencia inolvidable a miles de pies de altura.

Para materializar esta sorpresa, el artista originario de Hermosillo, Sonora, trabajó en estrecha coordinación con el personal de un aeropuerto para intervenir por completo el interior de un jet privado antes de emprender uno de sus recientes viajes.

Al abordar la aeronave, Meylin fue recibida por una atmósfera festiva y sofisticada: gran parte de la cabina lucía cubierta por una abundancia de globos y exuberantes ramos de flores en una delicada paleta de tonos rosas y blancos.

La atención al detalle incluyó una selección gastronómica pensada especialmente para el festejo. En el centro de la celebración destacó un elegante pastel de dos pisos con cobertura blanca y delicados adornos florales en colores rojos y rosados. La mesa se complementó con una caja de pastelillos gourmet y botellas de champaña listas para brindar por un año más de vida y por la sólida relación que ambos mantienen.

A través de imágenes compartidas en redes sociales, Zúñiga dejó ver su total asombro y una sonrisa inborrable ante el obsequio de su pareja, provocando una ola de reacciones positivas y felicitaciones por parte de los seguidores del cantante.

Este despliegue de cariño ocurrió en un momento cumbre para la carrera del sonorense, justo en la antesala de la 27ª entrega de los Latin Grammy en Las Vegas, Nevada. En dicha gala, León figuró como uno de los grandes nominados, además de ofrecer una presentación durante la gala.

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