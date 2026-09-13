Tras cancelar su show, Carin León hizo historia en The Sphere

La incertidumbre y la amargura que dejó la cancelación imprevista del pasado jueves se transformaron en una noche memorable para la música latina. Carin León retomó este viernes 11 de septiembre su histórica residencia De Sonora para el Mundo en Sphere, Las Vegas, ofreciendo un espectáculo electrizante ante cerca de 20.000 fanáticos que abarrotaron el recinto tecnológico más sofisticado del planeta.

El artista sonorense había tenido que suspender su show previo a causa de severos problemas de logística con los vuelos de su equipo. Sin embargo, el intérprete se encargó de disipar cualquier duda desde el primer minuto en que pisó el escenario.

En un mensaje directo a sus seguidores a través de redes sociales antes de salir a cantar, León expresó: “Mi gente bonita de Las Vegas, ya andamos por acá, después de lo que sucedió ayer lamentablemente, ya ahora sí andamos por acá bien listos”.

Velada de sorpresas y leyendas

El reencuentro con el público no solo estuvo marcado por un despliegue visual imponente dentro de la estructura inmersiva, sino por la presencia de invitados de primer nivel que convirtieron la velada en un hito para el género regional mexicano.

Uno de los momentos cumbre de la noche ocurrió cuando Pepe Aguilar subió al escenario para interpretar a dúo el emblemático clásico “Por mujeres como tú”, desatando la euforia de la multitud.

La fiesta continuó con la aparición especial de José Guadalupe Esparza, líder y vocalista de la legendaria agrupación Bronco. León, quien catalogó a Esparza como uno de los máximos ídolos de su infancia, unió su voz a la del ícono de la cumbia norteña para entonar grandes éxitos como “Si te vuelves a enamorar”.

A lo largo de dos horas de concierto, el repertorio incluyó éxitos coreados de principio a fin como “El amor de mi herida”, “De compas” y el infaltable ritmo contagioso de “La boda del Huitlacoche”. Cercano a su gente, León aprovechó la interacción para autografiar sombreros y discos, recibir una bandera de México y tomarse videos con la audiencia.

Con este lleno total, Carín León no solo reafirmó su estatus como el primer artista latino en encabezar una residencia en Sphere, sino que demostró la el alcance de la música mexicana.

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