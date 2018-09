Trump vuelve a ser víctima de sus propias palabras

Furtes críticas contra Trump por dudar de las 3,000 muertes en Puerto Rico por el huracán María

Una vez más el presidente Donald Trump sorprendió al país entero al mostrar su falta de sensibilidad al politizar un informe oficial sobre la cifra de muertos tras el paso del huracán María hace cerca de un año en Puerto Rico.

Numerosos rostros conocidos del mundo de la música, el deporte y el periodismo de Estados Unidos critican al presidente de EEUU, Donald Trump, por dudar de la muerte de casi 3,000 personas tras el paso del huracán María por Puerto Rico.

Trump es hoy centro de las críticas que llegan desde todos los rincones del país norteamericano por parte de distintas personalidades que recurrieron a las redes sociales y los medios de comunicación para mostrar su descontento con el presidente.

“3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, DESPUÉS de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Luego, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras realmente grandes, como 3,000″, señaló Trump en twitter.

El presidente estadounidense aseguró que “esto lo hicieron los demócratas con el fin de que yo quedara lo peor posible, cuando yo estaba recaudando exitosamente miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico”.

Las palabras de Trump suponen el rechazo a un estudio de la Universidad George Washington divulgado en agosto que concluyó que un total de 2,975 personas murieron a causa de los efectos del huracán María, cifra que el Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló estableció como oficial.

Las palabras de Trump han calentado los ánimos entre reconocidas figuras puertorriqueñas que viven en Estados Unidos y otras personalidades del país norteamericano que rechazan las valoraciones del presidente de EE,UU.

Uno de los puertorriqueños más mediáticos que reaccionó es el cantante Ricky Martin, que escribió que negar las casi 3,000 muertes no tiene sentido.

“Los expertos no están de acuerdo -con Trump-. Afortunadamente, JUNTOS somos poderosos. La próxima semana volveremos para ayudar a Puerto Rico”, señaló Martin en su cuenta de twitter.

Otro destacado artista a nivel mundial molesto con Trump es el músico y actor Lin Manuel Miranda, que dijo en twitter “vamos a dejarle saber al ‘hombre malo’ que estamos hartos de sus mentiras y de la manera cómo trata a la isla”.

El también músico Marc Anthony, de padres puertorriqueños, también recurrió a su cuenta de twitter para criticar las palabras de Trump.

Anthony, que utilizó alguna palabra malsonante, le preguntó a Trump cómo puede considerar que se hizo un buen trabajo si murieron 2,975 personas, como recordó fallecidos que son ciudadanos estadounidenses.

El cantante puertorriqueño de música urbana René Pérez Joglar, conocido por su nombre artístico Residente, sostuvo que lo peor de todo es que hay todavía gente en la isla caribeña que apoya a Trump.

Dijo que todo lo que ha ocurrido desde el huracán María y el mal trato recibido por el Gobierno de Estados Unidos aportó un grano de arena al sentimiento de lucha de los puertorriqueños.

La nómina de destacados puertorriqueños o descendientes de boricuas molestos con Trump incluye al director técnico de las Medias Rojas de Boston de béisbol, Alex Cora.

Dijo que escribir un ‘tuit’ sobre 3,000 personas fallecidas y señalar que se fue eficiente es una falta de respeto para su país, en declaraciones a medios de EEUU.

El baloncestista puertorriqueño de los Mavericks de Dallas Juan José Barea dijo por su parte sobre el asunto que no quiere meterse en política y que seguirá con su fundación, JJ Barea Fundation, ayudando a Puerto Rico.

Las críticas a Trump no solo le llegaron por parte de artistas o deportistas, ya que la nueva promesa de la izquierda estadounidense y la candidata a congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y solo 28 años, también se pronunció sobre la polémica.

“Mi propio abuelo murió después de la tormenta. Miles de puertorriqueños tienen historias similares, han perdido niños, amigos y familiares”, dijo Ocasio-Cortez, tras subrayar que lo que realmente hay que hacer es invertir en un Plan Marshall para Puerto Rico.

La presentadora y actriz estadounidense Chelsea Handler señaló que Trump es un hombre horribles por decir que las casi 3,000 muertes en Puerto Rico a causa del huracán María son una noticia falsa.

Trevor Noah, estrella de la televisión estadounidense de origen sudafricano, indicó de forma satírica que solo era cuestión de tiempo que Trump se peleara con muertos.