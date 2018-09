Galán de María Mercedes revela que detestaba besar a Thalía por su mal aliento

Comía mucho ajo, asegura

En 1992, Thalía y Arturo Peniche protagonizaron la exitosa novela María Mercedes, la primera de la denominada “trilogía de las Marías”, que fue sucedida en 1994 por Marimar y en 1995, por María, la del barrio. Como en la mayoría de las telenovelas de la artista, Thalía interpretaba a una mujer de clase social baja que en este caso buscaba mantener a su familia. Peniche, su galán en la tira mexicana, recientemente sacó a la luz algunos detalles sobre el rodaje.

Luego de escuchar que la actriz había declarado que él había sido su actor favorito para besar, Peniche admitió “sentirse incómodo” porque a él le sucedió lo contrario. En diálogo con el programa Suelta la sopa, el actor contó que Thalía tenía pésimo aliento y que le molestaba mucho tener que besarla después de que ella comiera platos picantes como previa a la filmación. “A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo”, recordó, entre risas. Si bien la entrevista se llevó a cabo hace unos meses, la anécdota comenzó a viralizarse en las últimas horas.

Como consecuencia, Peniche decidió “vengarse” de su compañera y, con la ayuda de un utilero, le hizo una inocente broma. “[Un día] llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”, compartió.