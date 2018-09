Un hombre de Arizona finge tener síndrome de down y contrata enfermeras para que le limpien y masturben

El acusado, supuestamente, es capaz de llevar una vida normal y no necesita de ninguna asistencia

Un hombre de Arizona fue arrestado por supuestamente alegar que tenía síndrome de Down y contratar trabajadores para que lo bañaran y le cambiaran los pañales, dijeron las autoridades.

Paul Menchaca, de 30 años, fue acusado la semana pasada de abuso sexual y de llevar a cabo planes fraudulentos después de que tres trabajadores de la salud informaron a los investigadores que el hombre había fingido estar discapacitado y los contrató para lavarle los genitales.

Las mujeres fueron contratadas después de solicitar puestos de trabajo anunciados en una aplicación de empleo, afirmaron a medios de comunicación. Menchaca se hizo pasar por su madre, usando el nombre de Amy, para solicitar servicios para un hijo con síndrome de Down, que necesitaba bañarse, cambiar pañales y que debía tener un “descanso” cuando se comportaba mal, dijeron las autoridades.

De acuerdo con documentos judiciales, una de las mujeres dijo que Menchaca exigiía “agresivamente” que se le frotara más fuerte porque sus genitales no estaban lo suficientemente limpios, informó KPHO-TV. Menchacha se excitaba sexualmente durante los cambios de pañales, dijo la mujer a los investigadores.

Las tres mujeres afirmaron que les pagaron para cuidar a Menchaca en varios lugares. Todos se conocían y, después de alarmarse por su comportamiento, lo siguieron un día y lo confrontaron dentro de una casa donde vivía con sus padres, según los documentos.

Sus padres dijeron que no tenía síndrome de Down y que no necesitaba pañales, declararon las mujeres a la policía.

Menchaca reconoció haber mentido a las mujeres cuando lo enfrentaron, según informes de la policía.

En su comparecencia inicial ante el tribunal, Menchaca le dijo al juez que tenía “necesidades especiales” y que tenía “un bajo nivel de inteligencia”.