LEGAL: en el trabajo no me dan tiempo para comer ¿qué dice la ley?

En California, toda persona que labore más de 3.5 horas al día tiene derecho a un descanso

La ley Federal no requiere que los empleadores proporcionen momentos para los alimentos o el descanso. Sin embargo, regula cómo deben proporcionarse los períodos de interrupción del trabajo y cómo deben pagarse. También, con frecuencia, la ley estatal proporciona protecciones adicionales a los empleados acerca de dichos períodos y los requisitos.

Por ejemplo, en California, los empleados tienen derecho a 30 minutos de almuerzo si trabajan más de 5 horas en un día. Empleados que laboran más de 10 horas en un día tienen derecho a otro s 30 minutos.

Además, bajo la ley de California, tu jefe debe darte al menos 10 minutos de descanso sin interrupción.

Y los descansos deben pagarse.

Tampoco te pueden exigir permanencer en el lugar de trabajo durante tus períodos de descanso.

Períodos de suspensión breves

Cuando los empleadores ofrecen períodos breves (5 a 20 minutos), la ley requiere que los empleadores paguen por estos períodos. Se les considera períodos de trabajo y cuentan para los cálculos de los salarios y las horas extras.

Se permite a los empleadores castigar o descontar los salarios de los empleados que tomen estos períodos de interrupción del trabajo sin autorización. El empleado también puede ser sancionado por tomar un período de interrupción más largo que el autorizado. El tiempo de interrupción extra no autorizado no debe ser contado como tiempo trabajado. Sin embargo, el empleador debe explicar previamente que la interrupción del trabajo no autorizada tendrá como consecuencia una sanción o la pérdida de salarios.

Aunque la ley federal no exige interrupciones al trabajo, requiere que los empleadores proporcionen instalaciones para cuartos de baño. También previene a los empleadores para que no dificulten a los empleados el uso de los cuartos de baño.

Interrupciones del trabajo para comer

Los períodos largos para comer no son considerados tiempos de trabajo. La ley Federal declara que los empleadores no pueden exigir que sus empleados trabajen durante las interrupciones del trabajo dedicadas para comer. Por ejemplo, si se interrumpe a un empleado por tareas de trabajo o llamadas de teléfono y no puede tomar el tiempo completo de la interrupción para comer, debe pagarse al empleado ese tiempo.

Existe una excepción en aquellos casos en que solamente hay un empleado para cumplir un deber. En estos casos, el empleado no tiene que ser relevado del deber durante el tiempo para comer. Sin embargo, esto puede ser solamente cuando el empleado consiente; si el empleado solicita un tiempo ininterrumpido para comer, el empleador debe proporcionárselo.

Y sí puedes demandar a tu empleador si no respeta estos tiempos de descanso o te los niega. Tienes hasta tres años después de la violación para archivar tu querella. .