La foto de Trump que terminó indignando a Polonia

Nuevamente el presidente Donald Trump se ve envuelto en inseperada polémica gracias a su falta de delicadeza y tacto político. Esta vez una foto publicada por la Casa Blanca terminó por indignar a Polonia tras la visita de su presidente a la Casa Blanca.

Andrzej Duda visitó la Casa Blanca este martes y elogió profusa y repetidamente a Trump e incluso expresó la idea de nombrar una posible futura base militar estadounidense en su país con el nombre Fort Trump.

El gobierno polaco hizo todo lo posible para convertir la visita del mandatario en una oportunidad para estrechar sus vínculos con EE.UU, sin embargo Trump terminó ofendendiedo a los polacos.

Al final de su reunión, los dos líderes acordaron firmar un pacto de asociación estratégica para impulsar los lazos de defensa, energía, comercio y seguridad.

Mientras firmaba el documento, Trump se sentó cómodamente en su silla, mientras que el líder polaco se vio obligado a pararse junto a él en una pequeña esquina de la mesa para firmar el documento.

La escena fue capturada en cámara por la Casa Blanca y fue tuiteada poco después, para desconcierto de periodistas, políticos e investigadores polacos, reportó el Washington Post.

“Es bueno que el presidente Trump se haya movido un poco, porque de lo contrario nuestro presidente habría tenido que firmar el documento de rodillas”, comentó el corresponsal de radio polaco Pawel Zuchowski sarcásticamente en Twitter.

En una entrevista con el sitio de noticias polaco Gazeta.pl , el experto en diplomacia internacional Janusz Sibora calificó el incidente de “ofensa”.

Today, it was my great honor to welcome @prezydentpl Andrzej Duda of Poland to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/VdsTYdq9MN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018