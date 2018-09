Pareja de ancianos es desalojada de su apartamento en LA

Indican que no pudieron lidiar con el incremento del alquiler

Este miércoles, Robert Rodríguez esperaba junto a su esposa María el inminente desalojo de su apartamento, ubicado en el centro de Los Ángeles.

Afuera del edificio localizado sobre la avenida Burlington, un pequeño grupo de activistas mostró ayer su apoyo a la fuerza que tuvo la pareja de la tercera edad al oponerse al incremento del alquiler, al que calificaron de “desmesurado”.

“Ya me sacaron. Hoy [ayer] pasaremos la noche con mi hermana pero mañana no sé”, dijo el hombre de 82 años de edad. “Yo sabía que esto iba a pasar desde marzo cuando me dieron la carta que nos iban a aumentar la renta”.

Cuenta que cuando él y su esposa llegaron al apartamento hace unos dos años pagaban 950 dólares de renta. No obstante, un año después su alquiler aumentó a 1,040 dólares y en febrero de este año les avisaron que esta aumentaría un 10% adicional.

Para Rodríguez, quien vive del cheque de su Seguro Social, esto era algo intolerable.

“Yo me enojé y decidí participar en la huelga [contra el alza de alquiler] porque no está bien”, dijo este hombre, quien debe usar una andadera o bastón para caminar.

Fue así como en abril pasado decidió unirse a decenas de familias, de tres edificios, para la “huelga de renta” —donde se negaron a pagar el alquiler hasta poder llegar a un acuerdo razonable con la dueña.

Las demandas comenzaron y en junio los Rodríguez se presentaron a corte y perdieron su caso.

A Rodríguez, la decisión le pareció injusta. Indicó que su apartamento estaba en malas condiciones y que el elevador dejó de funcionar por semanas por lo que fue una odisea trasladarse del tercer piso hacia la calle.

Sin embargo, la corte no aceptó las excusas y los Rodríguez fueron una de las tres familias con órdenes de desalojo.

La semana pasada, cuando el Sheriff les llevó una notificación que indicaba que tenían cinco días para desalojar su apartamento,

Rodríguez acababa de tener una cirugía en el ojo.

La lucha continúa

Jacob Woocher, del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, dijo que el objetivo de los activistas —aparte de apoyar moralmente a la pareja de la tercera edad— es demostrar lo que está ocurriendo en Los Ángeles con el aburguesamiento y el alza de rentas.

“Están desalojando a una pareja de ancianos y queremos politizar estos actos”, dijo y dejó entrever el apoyo del concejal del área, Mitch O’Farrell, a sus residentes.

Un grupo de inquilinos y su abogada representante, Elena Popp, se reunieron ayer con con el jefe de personal de O’Farrell para hablar acerca de sus preocupaciones en el tema de alquileres y desalojos.

En dicha reunión, la oficina del concejal se comprometió a intentar encontrar vivienda de emergencia para Robert y María Rodríguez.

La semana pasada el portavoz de O’Farrell, Tony Arranaga, dijo que estaban tratando de ayudar a Rodríguez pero que era un caso difícil ya que a él no le habían subido la renta —en esta nueva ola de incrementos— y aun así decidió ser parte de la huelga.

Entre la pena y el enojo por el desalojo, Rodríguez dijo que ayer también recibió información y está en el proceso de llenar solicitudes para tratar de calificar para un apartamento asequible en un área cercana.