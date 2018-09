Por qué el colesterol alto antes de los 50 años podría ponerte en riesgo de enfermedad cardíaca

Los niveles de colesterol que están por encima de lo óptimo, pero por debajo del umbral habitual para recibir terapia con medicamentos, pueden poner a los adultos sanos en un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares de por vida, según un nuevo estudio publicado en Circulation.

La investigación, que rastreó a más de 36,000 personas por un promedio de 27 años, encontró que aquellos con lipoproteína de baja densidad (LDL o colesterol “malo”) que estaban en el límite superior del rango normal tenían un poco más de probabilidad de morir de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares que aquellos con los niveles de LDL más bajos. Y aquellos con niveles altos o muy altos de LDL tenían mucho mayor probabilidad de morir.

El estudio se enfocó exclusivamente en aquellas personas consideradas con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular según la edad, la mayoría de los participantes tenían menos de 50 años y otros factores como la presión arterial, la condición de diabetes y el consumo de tabaco.

“Cuando eres joven y saludable, quizá pienses: ¿qué tanto debo preocuparme por mi colesterol?'”, Dice Christie M. Ballantyne, MD, directora de investigación cardiovascular y cardiología en Baylor College of Medicine en Houston, quien escribió un editorial en Circulation sobre los resultados del estudio. “Resulta que quizá es algo a lo que debas comenzar a prestarle atención”.

¿Pero a qué se refiere “prestar atención” en este contexto?

Qué significan los nuevos hallazgos

Los investigadores del Instituto Cooper en Dallas reclutaron a 36,375 hombres y mujeres saludables, a quienes se les midieron los niveles de colesterol entre 1978 y 1998. La mayoría de los que participaron eran menores de 50 años.

Los participantes se dividieron en 3 grupos: uno con participantes con niveles de LDL por debajo de 100 mg/dl, uno cuyo rango era de 100 a 159 mg/dl y en el último, los participantes tenían niveles de LDL de 160 mg/dl o más. Un nivel de LDL de menos de 100 mg/dl se considera saludable, de 100 a 129 es casi óptimo o por encima de lo óptimo, de 130 a 159 está en el límite superior del rango normal, de 160 a 189 es alto y de 190 y más es muy alto, según el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre [National Heart, Lung, and Blood Institute].

Se demostró que los sujetos de estudio en el promedio de los 3 grupos tenían un 30% a un 40% más de riesgo de muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares que el grupo con los niveles más bajos de LDL. Se encontró que el grupo con participantes con niveles de LDL de 160 mg/dl o más tenían un 70 a 90% más de riesgo que aquellos con un nivel de 100 mg/dl o menos.

“En el pasado, 190 mg/dl se consideraba el umbral para un riesgo muy alto, pero este estudio mostró un riesgo significativamente mayor para cualquier persona con niveles de más de 160”, dice Ballantyne.

Los investigadores también encontraron que los participantes del estudio con niveles más altos de colesterol total, una combinación de LDL, lipoproteína de alta densidad o colesterol “bueno” y lipoproteína de muy baja densidad, tenían un mayor riesgo de morir a causa de enfermedad cardíaca.

El estudio tiene sus limitaciones. Dado que este es un estudio por medio de la observación, donde los investigadores comparan grandes grupos de personas entre sí, en lugar de un ensayo clínico doble ciego (donde los participantes se asignan al azar a un tratamiento específico, como un medicamento), los investigadores no pudieron controlar todas las variables que pudieron haber afectado sus hallazgos.

Por ejemplo, a todos los participantes les interesaba mejorar su salud y tendían a ser un tanto pudientes, bien educados y sin alguna particularidad en especial, señala Shuaib M. Abdullah, MD, profesor asistente de medicina interna en UT Southwestern y uno de los autores del estudio.

“¿Hubieran cambiado los resultados si el grupo hubiera estado compuesto por una población más general?”, pregunta. “Es difícil saberlo”.

Además, los investigadores solo tenían información sobre las muertes, no sobre si los participantes experimentaron ataques cardíacos o cerebrales no mortales.

Además, varios de los investigadores estaban relacionados financieramente de alguna manera con compañías farmacéuticas o de dispositivos médicos, incluidas aquellas que comercializan medicamentos para reducir el colesterol.

¿Qué deberías hacer?

Si bien estos hallazgos son intrigantes, ni los autores ni otros expertos sugieren que las personas más jóvenes, por lo demás saludables, pidan a sus médicos que les receten estatinas, la clase de medicación que se receta comúnmente para ayudar a reducir los niveles de LDL. Las estatinas (que incluyen medicamentos como Crestor, Lipitor, Mevacor, Zocor y sus genéricos) pueden tener efectos secundarios significativos a corto plazo, como calambres musculares, náuseas y dolores de cabeza, con la posibilidad de efectos más graves a largo plazo.

(Se cree que las estatinas benefician a las personas que tienen un nivel de LDL de 190 mg/dl o superior, así como a aquellas con antecedentes de enfermedad cardiovascular o diabetes, si tienen entre 40 y 75 años, y aquellas con un riesgo estimado de ataque cardíaco o cerebral en los próximos 10 años de 7.5% o más. Eso es según las directrices de 2013 del Colegio Estadounidense de Radiología (American College of Radiology) y la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association).

“Me preocuparía que este estudio pueda llevar a que se receten estatinas a más personas jóvenes”, dice Michael Hochman, MD, MPH, director del Centro Gehr de Ciencias de Sistemas de Salud en la Escuela Keck de Medicina en USC en Los Angeles. “No ha habido ningún estudio a largo plazo sobre las estatinas”.

Los investigadores no pueden saber si a los participantes que murieron les podría haber ido mejor de haber tomado medicamentos para reducir el colesterol, dice Abdullah.

“Lo más importante que brinda este estudio es información adicional, lo que debería abrir discusiones entre los pacientes y sus médicos”, explica. Abdullah sugiere que la primera prueba de colesterol se realice a los 20 años. (La Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association) recomienda una primera evaluación a los 20 años, con seguimiento cada 4 a 6 años).

Los consumidores no solo deben comenzar a prestar atención a los niveles de colesterol en la edad adulta temprana, sino también adoptar estrategias de estilo de vida que puedan ayudarlos a mantener números ideales, dice Steven Nissen, MD, presidente del departamento de medicina cardiovascular en Cleveland Clinic Foundation, que no trabajó en este estudio.

“Se ha demostrado que la dieta saludable por sí sola reduce los niveles de colesterol malo en un 10 a 15%”, dice Nissen.

Se ha demostrado que los siguientes pasos te ayudarán:

Come de forma correcta. Una dieta saludable para el corazón generalmente debe enfocarse en cereales integrales, grasas saludables, fuentes de proteínas magras y una variedad de frutas y vegetales. Además, reduce al mínimo el consumo de carbohidratos refinados, como la harina blanca, el azúcar agregado y las grasas saturadas.

Mantén un peso saludable. Tener sobrepeso puede contribuir a altos niveles de colesterol, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH). Los NIH recomiendan que las personas que intentan reducir sus niveles de LDL tomen medidas para bajar el peso extra, especialmente si tienen un índice de masa corporal superior a 25.

Haz más actividad física. Si eres un tanto sedentario, aumentar la cantidad de ejercicio que realizas regularmente, incluso caminar más, es bueno para tu salud en general y se ha relacionado con la reducción de los niveles de colesterol. La mayoría de las agencias de salud pública recomiendan al menos 30 minutos de ejercicio moderado a vigoroso al día.

Deja de fumar. Fumar perjudica tu corazón de varias maneras, incluida la inflamación y la hinchazón de las células que recubren los vasos sanguíneos, lo que puede ocasionar un estrechamiento de los vasos y un mayor riesgo de ataque cardíaco. También se ha descubierto que fumar exacerba los efectos negativos del LDL en tu corazón. Intenta dejar de fumar y busca ayuda si la necesitas para hacerlo.

Por último, escucha a tu proveedor de atención médica. Hazte pruebas para medir tu colesterol, presión arterial y azúcar en la sangre según lo recomendado, y habla con tu médico sobre tus factores de riesgo e historial de salud como parte de un plan general de corazón saludable.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.