Termina en la corte por quitarle el teléfono a la hija de 15 años

Al final fue el exmarido el gran perdedor de toda la historia

Quiso reprender a su hija y terminó en problemas con la ley.

Una madre de Michigan tuvo que comparecer en la corta al ser acusada de robo por decomisar el teléfono celular de su hija.

“Simplemente fui una madre, preocupada y que disciplinó a su hija”, dijo Jodie May ante un juez.

La mujer le quitó el teléfono a su hija de 15 años por un problema que tuvo en la escuela. Fue ahí cuando reaparecieron las viejas disputas con su exesposo y el padre de la menor.

El hombre reportó a la policía el hecho, pero lo denunció como robo ya que argumentó que la cuenta del celular estaba bajo su nombre. May fue arrestada en mayo, pero salió libre al pagar una fianza de $200. Sin embargo, los cargos por robo menor le podían dar hasta 93 días de prisión si era hallada culpable.

La madre terminó imponiéndose ya que los fiscales revelaron que la cuenta nunca estuvo a nombre del padre sino de la menor. El juez retiró los cargos contra May.

“Fue algo ridículo. No puedo creer que haya que tenido que vivir esto, que mi hija me pusiera en esto, pero estoy feliz con el desenlace”, dijo May.

La “ley de la madre” se impuso.