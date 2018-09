El ‘Piojo’ Herrera normaliza la violencia en entrenamientos del América

El técnico americanista estaba echando chispas por las preguntas de los reporteros y creó polémica en torno a las patadas de los más experimentados sobre los jóvenes

CDMX, México – Miguel Herrera fue enérgico al descartar mala leche en las patadas que reciben los jóvenes futbolistas por parte de los experimentados, en particular las que suceden al interior del Club América.

Después de la agresión de Agustín Marchesín a Arturo Sánchez y de la jugada en la que Bruno Valdez lesionó a Diego Lainez se generó el debate sobre los abusos a los novatos, pero el “Piojo” entró al quite.

“Muy, muy exageradas. La verdad es que más allá de lo que pasa en un interescuadras, no son patadas de mala leche, la de Bruno (Valdez) hasta se resbala, sí hay un contacto, pero es un resbalón, Lainez un golpe como hay miles y miles en los entrenamientos.

“A ustedes no les tocó estar en nuestra época, ahí sí había golpes, ahí sí teníamos los jóvenes que sufrir porque así eran las circunstancias y hemos ido cambiando, sanciones en circunstancias como la de Marche y claro que hay sanciones, son internas, la gente no tiene por qué enterarse de lo que pasa en una cancha de futbol, en un entrenamiento”, expresó Herrera previo a la visita de este viernes contra Puebla.

El “Piojo” insistió en que es natural que los roces se den, pues el futbol es un deporte de contacto y aseguró que, por lástima, casos como el de Marchesín probablemente se repitan.

“Hay muchos más de esos porque es interescuadras, el futbol es de contacto, erradicamos otras circunstancias, lo sucedido con Marche tratamos de erradicarlo, pero tampoco va a ser la última, no se vayan con la idea de que va a ser la última porque desafortunadamente no.

“Hay momentos de calentura que uno no los puede controlar, pero obviamente se toman distintas medidas pero no son patadas a los jóvenes, Bruno (Valdez) le entra igual a Lainez, al ‘Cepillo’ (Oribe Peralta) a Henry (Martín) a Roger (Martínez) o al que le toque porque es un tipo con mucha fuerza y es su estilo de futbol, lo de Lainez no es una patada artera, es un resbalón lo pisa y le pegó un fuerte tallón“, dijo Herrera, quien salió una vez más echando chispas y pestes de los reporteros que cumplieron su trabajo en la conferencia en las instalaciones del club capitalino.

Para enfrentar a La Franja las Águilas alinearán a Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Emanuel Aguilera, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Renato Ibarra, Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Cecilio Domínguez, Oribe Peralta y Henry Martín.