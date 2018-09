Encuentro latino en el Festival de Jazz de Monterey 

Oscar Hernández y la Spanish Harlem Orchestra celebran su poderoso legado musical en esta versión 61

– Oye chico, ¿qué tu sabes de Oscar?

– ¿Cuál Oscar?

– Hernández, del Barrio, mijo, con la Spanish Harlem Orchestra, le responde con acento inglés y sorna el amigo.

– No papa, a ese no hay quien se lo aguante. Anda muy orgulloso por ahí diciéndole a todos que lo nombraron compositor encargado del Monterey Jazz Festival de este año.

-¡Coño!

“Super emocionado por el honor de ser escogido”, dice el pianista, arreglista y compositor ‘nuyorrican’ que este año trae Monterey Encounter: Latin Jazz Suite, un tema hecho especialmente para el evento; para que brille la orquesta y el intérprete especial Hubert Laws, en uno de los momentos claves de esta versión 61.

“Nos encargaron colaborar en una composición y este año tenemos un intérprete de p… madre con el cual va a haber un duelo”, dice entre risas Hernández, al hablar de la gran capacidad de Laws en el mundo de la improvisación.

“Es muy especial porque (MJF) es reconocido como uno de los grandes festivales del mundo; siempre es un prestigio presentarse allí”, dice.

Ganador en dos ocasiones del Grammy, el artista vuelve al escenario californiano luego de nueve años de ausencia para presentar parte de su trabajo ‘Anniversary’, en el que celebra 15 años de excelencia musical.

“Estamos muy claros en la línea que llevamos con base en el rico legado de nuestra música” explica, consciente de su largo recorrido junto a grandes como Tito Puente, Celiz Cruz, Ray Barreto, Mongo Santamaría y Dizzy Gillespie, por solo mencionar a algunos de los grandes de la música contemporánea. “Yo digo en broma que no traemos nada nuevo”, comenta el autor de Un Gran Día en el Barrio, Across 110th Street y United We Swing.

“El nuestro es un sonido orgánico con una fuerza potente que no se ve ya tanto, porque la música (de hoy) es solamente un producto de masas”, dice sobre lo que escucharán los asistentes al evento, este sábado 22 de septiembre en horas de la tarde.

Y es que su opinión de lo que ocurre hoy en día en la música es, por decirlo de alguna manera, definitiva.

“El amor al dinero compromete la integridad de todo y la música no se salva… lo que tocan ahora en la radio no me gusta, ni me interesa… es basura”, afirma mientras pide que el público sea un poco más exigente cuando de calidad se trata. “Es triste porque la mayoría de lo que se escucha es mediocre…”, dice.

Siente, además, que las audiencias necesitan volver a encontrarse con algo más elevado y hace un llamado a todos los hispanos para que apoyen esfuerzos de calidad como el suyo.

“Nosotros representamos lo mejor de los latinos a través de nuestra música y es importante que la gente se sienta orgullosa de ello”, pide.

Hernández y su Spanish Harlem Orchestra compartirá escenario con artistas de la talla de Nora Jones, Jon Batiste, Dianne Reeves, Cécile McLorin Salvant, Charles Lloyd & The Marvels, Tia Fuller, Christian McBride y la Orquesta del Jazz at Lincoln Center junto a Wynton Marsalis, entre otros.