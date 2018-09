¿Es la miel buena para ti?

En la búsqueda para evitar las calorías vacías del azúcar refinada, usar miel en recetas de repostería es una opción que comúnmente se sugiere como “más saludable”. Lo mismo pasa con los productos empacados que están endulzados con miel, que pueden dar a los consumidores la impresión de que están recibiendo un buen substituto para el azúcar.

Entonces, ¿es la miel realmente buena para ti?

La respuesta no es tan dulce: en realidad no lo es, cuando la utilizamos como un alimento. La miel proporciona algunos nutrientes, como hierro y vitamina C. Pero, las cantidades son tan pequeñas, menos del 1% de lo que necesitas en un día, lo cual básicamente no tiene sentido, dice Amy Keating, RD, nutricionista de Consumer Reports.

La miel en realidad tiene un poco más de calorías por porción que el azúcar: una cucharadita de miel contiene 21 calorías en comparación con 16 calorías por cucharadita de azúcar. Además, al igual que el azúcar y el jarabe de agave, la miel que agregas a tu té o que se usa como edulcorante en los productos horneados es un tipo de azúcar añadida.

“Debes tratar la miel como todos los azúcares añadidos, algo que debes incluir en tu dieta con cautela y mantener al mínimo”, dice Keating. La Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association) recomienda que los hombres no consuman más de 9 cucharaditas (36 gramos) por día, y las mujeres y los niños, no más de 6 cucharaditas (24 gramos) por día. Una cucharadita de miel contiene casi 6 gramos de azúcares.

A pesar de esto, la investigación ha demostrado que la miel tiene otros beneficios potenciales.

¿Funciona la miel como una cura?

La miel ha servido como un remedio casero tradicional para la tos, las alergias e incluso para curar heridas. Sin embargo, la evidencia con respecto a su efectividad como un remedio es ambivalente.

¿Vale la pena intentar usar una cucharadita de miel para aliviar la tos? Algunas investigaciones apuntan que sí puede ayudar. Pero, no intentes esto con bebés menores de 1 año. La miel puede contener las bacterias que causan el botulismo infantil. (La miel es segura para los niños una vez que hayan cumplido su primer año).

Y si tienes secreción nasal, ojos irritados o senos nasales congestionados durante la temporada de alergias, la miel no te ayudará. Si bien algunas personas usan miel de granja “local” para aliviar sus alergias estacionales, en realidad no tiene beneficios notables, de acuerdo con la Fundación de Asma y Alergia (Asthma and Allergy Foundation of America).

Los antiguos egipcios usaban la miel para acelerar la sanación de heridas y prevenir infecciones, y quizás haya algo de verdad en esto. Una revisión de 2015 publicada por la organización médica Cochrane demostró que la miel es aún más efectiva que los antisépticos tradicionales en el tratamiento de ciertas quemaduras, pero los autores del informe enfatizan que es necesario que esto se investigue más a profundidad.

El efecto puede deberse a los ingredientes antibacterianos y antiinflamatorios, la quercetina y el ácido gálico, según Diane Madfes, MD, profesora de dermatología en el Hospital Mount Sinai en la ciudad de New York. Dicho esto, consulta a tu médico antes de comenzar a esparcir miel sobre heridas y quemaduras.

