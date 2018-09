Nicky Jam tiene la mira puesta en sexy conductora, pero ella tiene una exigencia

Sol Pérez no es fácil

La conductora Sol Pérez dio escandalosas declaraciones en las que reveló que Nicky Jam pidió su número telefónico para invitarla a cenar durante su próxima visita a Argentina, pero la presentadora tiene una condición.

“Ya me habían invitado a su show y dije que voy a ir. Y después me llegó la noticia de que estaba pidiendo mi celular para ir a cenar. Yo contesté que, voy a cenar, si van mis amigas también. Con ellas no hay problema, pero una cita a solas, no. No lo conozco, es un poco fuerte”, dijo Pérez en su programa de radio.

Hasta el momento, el cantante no se ha comunicado con Sol, pero a ella no le desagrada la idea de encontrarse con el intérprete: “Él me tiene que conquistar si quiere ir a cenar conmigo”, dijo a Canal KZO.

Recientemente se dio a conocer que Nicky Jam se divorció de su esposa Angélica Cruz después de solo año y medio de matrimonio, por lo que actualmente se encuentra soltero.

Por su parte, Sol Pérez es una de las solteras más codiciadas de la televisión argentina, luego de terminar su romance con el futbolista Exequiel Palacios.

El cantante viajará al país del sur para ofrecer un concierto este 20 de septiembre en el Estadio GEBA de Buenos Aires.

(Por: Telemundo)