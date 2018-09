Siete claves para entender propuesta sobre “carga pública” y su efecto en trámites migratorios

Los inmigrantes que son elegibles para beneficios públicos para ellos y sus familias no deben rechazarlos, porque el reglamento no está en vigor y no se aplicaría de forma retroactiva, según activistas

La asistencia que no incluye dinero en efectivo no está catalogada como carga pública. Foto: J. Emilio Flores / La Opinión

Compartir