Gabriel Soto desafía a Geraldine Bazán y recalca virtudes de Irina Baeva

La exesposa del actor no quiere que sus hijas convivan con su nueva pareja

Gabriel Soto ha salido a defender a Irina Baeva de todos los insultos que ha recibido en redes sociales a partir desde que se confirmó su romance cuando fueron vistos paseando por las calles de Beverly Hills.

El galán de telenovelas no solo defendió a su pareja, si no que también de su exesposa Geraldine Bazán quien en un mensaje en Twitter había dado a entender que no dejaría a sus hijas convivir con Baeva.

“Lo que dije fue… En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, NO es el caso aún”, escribió Bazán.

Por su parte, Soto dejó claro que como padre de Elissa y Miranda el también puede decidir con quien pueden convivir sus hijas.

“Yo soy papá de las niñas, yo también tengo el derecho de decidir con quién conviven y con quién no conviven y el bienestar de mis hijas va a prevalecer ante cualquier circunstancia, pero yo también tengo todo el derecho de decidir con quién están mis hijas”, dijo el actor frente a los medios.

El que fuera protagonista de “Caer en tentación” también resaltó las cualidades de su novia de origen ruso.

“Es una chava estudiada, es una chava que habla 3 idiomas, es una chava que tiene una carrera, es una chava que ha logrado muchas cosas”, añadió.