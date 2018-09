EEUU sanciona a Cilia Flores y Maduro responde llamándolos “cobardes”

El Departamento del Tesoro bloqueará las propiedades e intereses de Cilia Flores, la "primera combatiente" de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones a Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, y a otros tres dirigentes de lo que el gobierno estadounidense define como el “círculo cercano” del mandatario venezolano.

Los otros tres sancionados son la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, su hermano y ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

Maduro respondió criticando la sanción a su esposa. “Nunca se había visto algo así, si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes”, dijo el presidente en un acto en Venezuela.

Con la medida, las propiedades e intereses que los cuatro tengan en Estados Unidos o que estén bajo el control o posesión de un tercero de nacionalidad estadounidense serán bloqueados y reportados a la OFAC.

“El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantenerse en el poder mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Continuamos señalando a los partidarios que permiten que Maduro consolide su control sobre los militares o el gobierno mientras los venezolanos sufren”, afirmó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.

“El Tesoro seguirá imponiendo un castigo financiero a los responsables del trágico declive de Venezuela y a las redes y los representantes que usan para ocultar su riqueza ilícita”, añadió.

Durante los últimos dos años, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, ha impuesto sanciones a decenas de personas vinculadas con el gobierno de Venezuela, acusándolas de corrupción, tráfico de droga y violaciones a los derechos humanos.

“Seguimos sancionando a los partidarios del gobierno que hacen posible a Maduro consolidar su control sobre los militares y el gobierno mientras el pueblo venezolano sufre“, agregó Mnuchin en su declaración.

Getty Images Trump considera que los militares venezolanos podrían derrocar a Maduro con facilidad.

Este martes, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump dijo que Venezuela es uno de los “lugares realmente malos” en el mundo y afirmó que Maduro podría ser derrocado “muy rápidamente” si sus propios militares decidieran volverse en su contra.

“Ese es un régimen que francamente podría ser derrocado rápidamente por los militares si ellos decidieran hacerlo”, agregó el mandatario estadounidense durante un encuentro que sostuvo con el presidente de Colombia, Iván Duque, realizada en paralelo al encuentro de la ONU.

Washington mantiene una línea muy crítica con el gobierno de Maduro, al que acusa de ser una “dictadura” y de ser el culpable de la grave crisis por la que atraviesa el país.

El Ejecutivo venezolano afirma que Estados Unidos busca desestabilizar a Maduro y provocar un cambio de gobierno por fines no democráticos.

ANÁLISIS

Guillermo D. Olmo, corresponsal en Venezuela

Tan solo unos días después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunciara pasos adicionales contra la dirigencia chavista, estos se concretaron en las sanciones del Departamento del Tesoro.

No es la primera vez que el gobierno de Donald Trump adopta medidas así. En esta última tanda destaca la inclusión de Flores entre los sancionados.

La medida de Washington coincide con otras de países latinoamericanos para forzar un cambio en Venezuela y con los renovados llamamientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para que el mundo se comprometa en la lucha contra lo que califica de “dictadura” bolivariana.

Pero ninguna de las represalias anteriores ha servido para doblar el brazo de Maduro y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido que las sanciones no son el camino para la normalización del país.

Lo cierto es que, si hay algo que Maduro ha dejado claro, es su determinación de resistir a toda costa, sean las que sean las presiones del exterior.

Mientras la economía sigue su acelerado desplome y Maduro busca en el apoyo de China el bálsamo contra las embestidas que sufre en su continente, la pregunta por responder es: ¿por qué tendría esta vez que ser diferente?

Flores ya había sido sancionada por Canadá, mientras que los hermanos Rodríguez y Padrino eran de los pocos altos dirigentes que quedaban por ser sancionados por Estados Unidos.

La primera dama venezolana, bautizada en el oficialismo como la “primera combatiente”, acumula ya una larga carrera política en las filas del chavismo, al que se adhirió prontamente tras el intento fallido de golpe de Estado que encabezó Hugo Chávez en 1992.

Flores formó parte del equipo de abogados que defendieron a los militares golpistas y en ese entorno conoció a Maduro. Luego ambos se unieron al Movimiento V República (MVR), el partido con el que Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998.

En el año 2000, fue electa diputada y, tras ser votada para un segundo periodo, se convirtió en 2006 en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela.

Getty Images Cilia Flores ha tenido una larga carrera política dentro del chavismo.

A inicios de 2012, Chávez la nombró como procuradora general de la República, cargo en el que permaneció hasta marzo de 2013.

Poco después de la elección de Maduro como presidente en abril de ese año, Flores se convirtió formalmente en primera dama al contraer ambos matrimonio.

En agosto de 2017, Flores (que era también diputada electa a la Asamblea Nacional para el periodo 2015-2020) se incorporó como miembro de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente.

