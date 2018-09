Trabajadores de UC consideran ir a huelga

Se estancan las negociaciones del sindicato con la Universidad de California

Dos días atrás, y como resultado del estancamiento en las negociaciones entre el sindicato de trabajadores AFSCME Local 3299 (American Federation of State, County and Municipal Employees) y la junta de regentes de la Universidad de California (UC), los líderes sindicales anunciaron la votación para decidir si inician o no una huelga. Dicha votación tendrá lugar el 8 y 9 de octubre próximos. De aprobarse, sería el segundo paro que realizan los trabajadores de UC en el año.

“Los trabajadores han estado en negociación desde hace más de un año”, explicó John de los Ángeles, vocero de AFSCME Local 3299, en entrevista con La Opinión.

Entre los asuntos que preocupan a los trabajadores y al sindicato, el vocero mencionó la diferencia en el pago a las mujeres que comienzan trabajar para UC, en relación al salario mayor que reciben sus pares masculinos por hacer el mismo trabajo, la disminución de trabajadores afroamericanos y la prevalencia de subcontratos o “Outsourcing”, entre otros.

“La universidad dice que las negociaciones se han estancado por el tema del aumento de los sueldos, pero nuestra mayor preocupación es el ‘outsourcing’ que hace UC”, indicó de los Ángeles. Esto es, en lugar de que la universidad contrate directamente a sus trabajadores, la institución contrata a una empresa, que a su vez emplea a contratistas. Esta práctica resulta en contratistas con sueldos bajos y sin los beneficios, como cobertura médica o días de enfermedad, que recibirían si fuesen empleados de tiempo completo de UC.

“Para nosotros, es una cuestión de seguridad laboral”, agregó.

De los Ángeles, explicó que el sindicato cubre a dos grupos diferentes de trabajadores. La unidad de trabajadores de servicio incluye a jardineros, custodias, guardias de seguridad y cocineros. Mientras que la unidad de cuidado de pacientes incluye a ayudantes de enfermería, terapistas, técnicos de radiología y transporte de pacientes.

En mayo pasado, la unidad de trabajadores de servicio realizó un paro de tres días, a la que se sumaron por apoyo enfermeras, farmacistas y terapistas, alcanzando un total de 52,000 trabajadores en huelga, a lo largo del estado.

La votación de comienzos de octubre incluye a los trabajadores de la unidad de cuidado de pacientes, quienes están bajo otro contrato.

AFSCME Local 3299 es el mayor sindicato de empleados de UC y representa a aproximadamente 25,000 trabajadores.

La Universidad de California es el tercer mayor empleador del estado. La huelga de trabajadores de UC afectaría a los 10 campus a lo largo del estado, cinco centros médicos, clínicas, laboratorios y a la facultad de derecho de UC, Hasting College.