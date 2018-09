Tras sus cirugías plásticas Héctor Herrera afirma que “sigue siendo el mismo”

El volante mexicano dijo a la revista GQ que se siente bien con su radical cambio de look...

¡A veces las declaraciones de las figuras públicas son de no creerse y Héctor Herrera acaba de hacer una, que bien podría ser la perogrullada del año!

El futbolista mexicano afirmó que sigue “siendo la misma persona” (SIC) pese a la retocada plástica que se dio en nariz y orejas, y que sueña con ganar la Champions League y que le hubiera gustado jugar con Cuauhtémoc Blanco.

“No ha cambiado nada, sigo siendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con el resultado. No me siento mucho mejor ni peor con lo que hice, creo que he tomado la decisión correcta. Y si no me lo hubiera hecho, también pensaría que era la elección correcta. Estoy tranquilo y feliz“, expresó el futbolista en una entrevista con la revista GQ, en la que estuvo acompañado de su esposa Shantal Mayo.

El capitán del FC Porto una vez más exhibió la solidez familiar pese al problema por el que tuvo que abandonar la concentración del Tri en Dinamarca, justo tras revelarse que los jugadores aztecas se fueron de juerga en su última noche libre en México antes de viajar a Europa.

El jugador confesó que Andrés Iniesta es uno de sus futbolistas favoritos y habría sido feliz de coincidir con Juan Román Riquelme.

“Me hubiese encantado poder jugar con él y también con Cuauhtémoc Blanco en su momento, es un referente en selección y en el futbol mexicano“, dice.

Explicó sus motivaciones para seguir vigente en un futbol tan demandante como el europeo.

“La competitividad y la calidad que hay actualmente en este rubro son algunas de las cosas que me gustan y motivan para seguir jugando en Europa.

“Es futbol, es pasión, es algo por lo cual eres pagado y por lo cual tienes que soportar todo ese tipo de situaciones. Se castiga mucho a los jugadores que cometen errores y para mí eso es algo que debería cambiar. Uno de mis sueños es ganar la Champions“, advierte el seleccionado mexicano.