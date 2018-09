“Manos de Piedra” Durán pide a mexicanos respetar al “Canelo”

Al exboxeador panameño le gustaría una tercera pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin

El legendario “Mano de Piedra” no entiende cómo los mexicanos pueden criticar a Saúl “Canelo” Álvarez.

Roberto Durán, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, dijo que vio y celebró en Panamá la pelea donde Saúl Álvarez derrotó el pasado 15 de septiembre en Las Vegas por decisión mayoritaria a Gennady Golovkin.

Durán, de 67 años y quien se encontraba en Francia haciendo parada rumbo a la Convención del CMB en Kiev, Ucrania, señaló que no entiende a los aficionados mexicanos, país con el que tiene mucha afinidad, pues por sus venas corre sangre mexicana -por su padre-.

“Yo no entiendo una cosa, con respeto de México, ustedes mismos paisanos de ‘Canelo’, ustedes le dan contra a él, y ustedes tratan a ‘Canelo’ como si fuera de otro país, él es de Guadalajara, es mexicano, y yo lo he notado con el respeto de México, pero no le dan la credibilidad que le deberían de dar a ‘Canelo’, lo tratan como si fuera gringo.

“Hay que querer más a ‘Canelo’ y respetar a ‘Canelo‘, porque él le está dando gloria y patria a su país”, expresó el exmonarca del orbe.

Por lo pronto, Durán, un amante de la cultura mexicana apuntó que para 2019 debería armarse una tercer pelea con “GGG” o una revancha contra el estadounidense Floyd Mayweather Jr., quien le ha propinado la única derrota al tapatío, ahora monarca Mediano del CMB y AMB.

“Mayweather le ganó a ‘Canelo’ porque tuvo que rebajar bastantes libras y puedo asegurarte que si pelean de nuevo, ‘Canelo’ lo va a despachar, el ‘Canelo’ lo agarraría a trompadas desde que empiece la campaña”, expresó.