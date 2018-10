Proyecto de ley para prohibir el arresto de guardianes de menores inmigrantes

Aumenta el número de menores inmigrantes a cargo del gobierno por miedo de guardianes de ser procesados

Ante la negativa de amigos y familiares de menores inmigrantes que buscan refugio en EEUU debido al miedo de estos de ser procesado por las autorides migratorias, llega un proyecto de ley que podría dar un gran alivio a miles de menores.

Un nuevo proyecto de ley evitaría que las autoridades de inmigración arresten a personas que patrocinan a niños inmigrantes indocumentados en medio de informes que dicen que la práctica está ocurriendo.

CNN informó sobre este importe proyecto de ley que será presentado este martes por la representante Debbie Wasserman Schultz, Demócrata por el estado de Florida junto al menos otros 12 demócratas.

Por su parte el representante republicano tambien de la Florida, Carlos Curbelo, estaría apoyando el proyecto.

El proyecto de ley establecería que: “El Secretario de Seguridad Nacional no puede usar la información proporcionada por un niño extranjero no acompañado o la información obtenida inicialmente por el Secretario de Salud y Servicios Humanos para hacer una determinación de idoneidad … o una determinación segura de instalaciones … para el propósito de aprehender, detener o expulsar de los Estados Unidos … al niño extranjero no acompañado [o] el custodio propuesto o el custodio actual “.

La legislación tiene como objetivo liberar a los menores que se encuentran recluidos en centros de detención de menores inmigrantes cuyo padres no se encuentran en el país.

El proyecto de ley tambien propone que ninguna de las partes sea detenida únicamente por su estatus migratorio.