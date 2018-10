Consumer Reports agrega la prueba de choque del lado del pasajero a las calificaciones de los automóviles

A partir de hoy, Consumer Reports incorpora una nueva prueba de choque al método por el cual nuestros expertos calculan el puntaje general de un vehículo, un único número que refleja los resultados de la prueba y otros datos clave de seguridad y confiabilidad para que los consumidores tengan una guía fácil cuando consideren una compra.

Debido al cambio, los puntajes generales de 8 vehículos con calificación de CR bajaron. De los 5 en ese grupo en la lista recomendada de CR, solo el Ford Escape SUV 2018 perdió su recomendación debido a la disminución de los puntos.

El Escape recibió la calificación más baja de «Pobre» en la prueba de choque, desplazando su Puntaje General por debajo del umbral de CR para un vehículo recomendado. El Ford Explorer también perdió puntos, pero no era un vehículo recomendado por CR.

El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) lleva a cabo la prueba de choque de superposición pequeña del lado del pasajero. La prueba está diseñada para imitar lo que sucede cuando la esquina delantera del lado del pasajero de un vehículo choca con otro vehículo o con un obstáculo como un árbol o un poste de electricidad, dice el IIHS.

Según la portavoz de Ford, Elizabeth Weigandt, el fabricante de automóviles no tiene planes de cambiar el próximo Escape o Explorer 2019. Pero ella dijo que Ford espera que los modelos completamente nuevos de 2020 de los 2 vehículos tengan un buen rendimiento en la prueba de superposición pequeña del lado del pasajero y otras pruebas de choque.

Debido a la nueva prueba de choque, los puntajes generales también disminuyeron para Subaru Forester, Toyota Sienna y RAV4, y Volkswagen Passat, pero no lo suficiente como para que los vehículos pierdan sus recomendaciones de CR.

El Chevrolet Malibu y el Jeep Grand Cherokee también perdieron puntos en sus puntajes generales. No eran vehículos recomendados por CR.

CR decidió incorporar los nuevos resultados de las pruebas de choque en las clasificaciones porque suficientes modelos diferentes en el mercado (90) se han sometido a la prueba desde que IIHS comenzó a usarla a fines del año pasado. La mayoría ha mostrado buenos resultados, según el IIHS.

«Antes de incorporar cualquier prueba de choque nueva en nuestro puntaje general, es esencial que tengamos datos sobre suficientes vehículos para asegurarnos de que los consumidores aún tengan las mejores opciones», dice Jake Fisher, director de pruebas automáticas en CR. «No tiene sentido evitar un automóvil con un mal resultado, solo para comprar otro que ni siquiera se ha probado y que podría, incluso, terminar siendo menos seguro».

El IIHS tiene 4 niveles de calificación (de mejor a peor): Bueno, Aceptable, Marginal y Pobre. CR penaliza los vehículos que obtienen un puntaje Marginal o Pobre en la prueba.

Para determinar el puntaje general de un vehículo, Consumer Reports incorpora una variedad de factores, que incluyen el rendimiento en nuestras pruebas de carretera, los resultados de confiabilidad de nuestra encuesta anual, la satisfacción del propietario y la seguridad. Parte de nuestra evaluación de seguridad incluye qué tan bien se desempeña un vehículo en varias pruebas de choque realizadas por el IIHS y la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) federal.

Según el IIHS, la prueba de choque con pequeña superposición del lado del pasajero envía un vehículo hacia una barrera a 40 mph con solo el 25% de la parte delantera del vehículo superpuesto a la barrera en el lado del pasajero.

El IIHS implementó esta prueba del lado del conductor en 2012 y la prueba del lado del pasajero a finales de 2017.

Vehículos con calificación «Pobre» en la prueba de choque

Los siguientes vehículos recibieron una calificación «Pobre» del IIHS en la prueba de choque y perdieron puntos de su puntuación general: el Ford Escape y Explorer, Jeep Grand Cherokee, y Toyota SUV RAV4.

El portavoz de Toyota, Corey Proffitt, dijo que el fabricante de automóviles ha realizado mejoras en el lado del conductor y del pasajero para los vehículos fabricados en las nuevas plataformas de Arquitectura Global de Toyota. El rediseñado RAV4 2019 se construirá en esa plataforma, dijo, y saldrá a la venta a fines de este año.

Berj Alexanian, vocero de Fiat Chrysler Automobile (FCA), el padre corporativo de Jeep, dijo que todos los vehículos de FCA cumplen o superan los estándares de seguridad federales, incluido el Grand Cherokee. «Ninguna prueba mide la seguridad general del vehículo», dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

Vehículos con calificación «Marginal» en la prueba de choque

Los siguientes vehículos recibieron una calificación «Marginal» en el choque de IIHS y perdieron puntos de su puntuación general: el sedan Chevrolet Malibu, SUV Subaru Forester, minivan Toyota Sienna, y sedan Volkswagen Passat.

El portavoz de Subaru, Dominick Infante, dice que un rediseñado Forester 2019 llegará pronto al mercado. El modelo 2019 no ha sido probado por el IIHS, dijo, pero se construirá en la nueva Plataforma Global Subaru, que recibió importantes mejoras de seguridad. El SUV compacto Crosstrek de Subaru y el sedan Impreza se construyen también en esa plataforma, y han recibido una calificación «Bueno» en todas las pruebas del IIHS, dijo Infante.

El Proffitt de Toyota dice que Sienna solo tendrá actualizaciones menores para el modelo del año 2019. Dijo que aún no se habían anunciado otros detalles sobre los futuros planes del Sienna.

Y un vocero de Volkswagen dijo que el fabricante de automóviles espera que el Passat de próxima generación tenga un mejor rendimiento en la prueba con pequeña superposición del lado del pasajero: «Volkswagen se toma muy en serio la seguridad de sus clientes».

Un vocero de Chevrolet dijo que el fabricante de automóviles no tenía nada que anunciar sobre posibles cambios futuros en el Malibu.

