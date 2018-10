Garantías extendidas

Es posible que sientas la tentación de comprar un plan de servicio, también conocido como garantía extendida, para tu próxima computadora portátil, lavaplatos o automóvil nuevo o usado. Pero lo más probable es que lo que gastes sea dinero tirado a la basura.

Los minoristas suelen presionarte mucho para que compres estos planes, porque para ellos son como la gallina de los huevos de oro. Las tiendas se quedan con el 50% o más de lo que cobran por estos contratos. Eso es mucho más de lo que pueden ganar vendiendo productos.

Lo que encontramos

En nuestra última encuesta sobre compras de productos electrónicos, el 65% de los compradores en las tiendas dijo que el personal de ventas le había ofrecido insistentemente un plan de servicios. No obstante, los compradores de productos electrónicos en tiendas no fueron mucho más propensos que los compradores en línea a comprar un plan (16% vs. 10%). En nuestra encuesta de 2016, descubrimos que en general el precio promedio pagado era de $78 en tiendas y $79 en línea.

Los resultados de nuestra encuesta fueron similares para quienes compraron electrodomésticos grandes. El 78% dijo que su salida no concluyó sin al menos haber recibido una sugerencia sobre comprar un plan de servicio. En algunas tiendas, los compradores se sintieron “muy presionados” a pagar por la cobertura adicional. El 20% de los principales compradores de electrodomésticos grandes informó haber comprado la cobertura, en comparación con el 3% de los que compraron electrodomésticos pequeños. El precio promedio pagado por un plan fue de $126 para un electrodoméstico grande y de $21 para uno pequeño. Hay muchas razones por las que recomendamos no comprar planes de servicio:

Las reparaciones pueden estar cubiertas por la garantía del fabricante

Aunque las garantías escritas o “expresas” de los fabricantes, a menudo, no duran tanto como solían hacerlo, existe una buena posibilidad de que tu producto esté cubierto durante al menos 90 días. Comprar un plan de servicio puede duplicar la cobertura que ya tienes, y envía a los fabricantes un mensaje manifestando que la limitación de sus garantías expresas aumentará la venta de los planes de servicio. No deberías tener que pagar más para que los fabricantes o minoristas respalden sus productos.

Las reparaciones no son tan costosas

De acuerdo con nuestra Encuesta de Repuestos y Reparaciones 2015, cuando los electrodomésticos se descomponen, las reparaciones, en promedio, no cuestan mucho más que el costo promedio de un plan de servicio. La diferencia promedio en nuestra última encuesta fue de $26.

Los fabricantes a veces cubren artículos fuera de garantía

Si un producto se descompone en un tiempo irracionalmente corto o si hay un problema conocido que afecta a muchos clientes, los fabricantes a menudo te ayudarán reemplazando el artículo de forma gratuita o a bajo costo, o proporcionando piezas o reparaciones gratuitas o con descuento. Ponte en contacto con el fabricante y solicita ayuda. Si es necesario, recurre hasta la oficina ejecutiva.

Tu tarjeta de crédito puede estar brindándote la cobertura

Muchas tarjetas de crédito extienden automáticamente la garantía del fabricante hasta aproximadamente un año en muchos productos comprados completamente con la tarjeta. La cobertura es gratis.

Aún más razones para evitar los planes de servicio

Es posible que tengas otros derechos de garantía. Como resultado de las leyes estatales, la mayoría de los productos vienen automáticamente con una “garantía implícita de comerciabilidad” no escrita, lo que significa que los artículos deben funcionar como una persona razonablemente esperaría, no deben presentar defectos sustanciales y deben durar un tiempo razonable (aunque la duración de la garantía implícita, generalmente, no es más de 4 años). Si un producto no puede cumplir con estos requisitos, es posible que tengas derecho a iniciar medidas legales contra el minorista y/o el fabricante. Se permite una excepción para los artículos que se vendieron usando términos como “en el estado en que se encuentra”, que es el caso de gran parte de lo que se vende en línea, según la letra pequeña que hemos leído en muchos sitios web minoristas. Pero 11 estados (Connecticut, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, Vermont, Washington y West Virginia) y Washington DC, prohíben tales excepciones, por lo que tú estás cubierto pase lo que pase. Para obtener más información sobre tus derechos de garantía, lee nuestro informe de 2013, “Lo que necesitas saber sobre las leyes de garantía“.

El plan puede decepcionarte

Los planes de servicio generalmente tienen muchas excepciones en letra pequeña que un proveedor puede usar para rechazar tu reclamo. Entre quienes respondieron nuestra encuesta de 2015, cuyas reparaciones estuvieron cubiertas por garantías extendidas, el 61% estaba muy satisfecho y el 19% no estaba satisfecho con su reparación. Estas cifras son similares a los porcentajes para quienes pagaron las reparaciones de su bolsillo. El 55% estaba muy satisfecho y el 21% estaba insatisfecho. Nuestras encuestas también descubrieron que:

• El 17% de los que hicieron reparar un electrodoméstico en virtud de una garantía extendida, dijo que la reparación tomó un tiempo irrazonable, en comparación con el 9% de quienes pagaron la reparación de su bolsillo.

• El 23% de los que hicieron reparar un electrodoméstico bajo una garantía extendida, se quejó de que implicó más de un intento para repararlo correctamente, en comparación con el 15% de los que pagaron ellos mismos por la reparación.

Los planes de servicio automotrices vendidos por compañías externas en lugar de por los fabricantes de los automóviles han sido un problema particular. Ha habido muchas quejas de los clientes que dicen que los proveedores a menudo se niegan a pagar las reclamaciones, generalmente manifestando que el problema no está cubierto.

No puedes darte el lujo de proteger todo

Incluso si los planes valían cada centavo, simplemente no es rentable comprar un plan para cubrir cada compra importante en tu vida. Si bien de vez en cuando un plan de servicio puede beneficiarte, en general, probablemente ahorrarás dinero al evitar los planes y buscar otras maneras de abordar los productos defectuosos o descompuestos.

Lo que se puede hacer

Asegúrate tú mismo

Ahorra el dinero que de lo contrario gastarías en planes de servicio. Colócalo en una cuenta de ahorros o ponlo en un fondo designado para reparación/reemplazo de productos. Luego, si un producto se descompone, tendrás el dinero para repararlo o reemplazarlo. Por supuesto, primero debes probar otras opciones, como ponerte en contacto con el fabricante o el minorista si crees que el problema fue el resultado de un defecto, o utilizar la cobertura que puedas tener de tu tarjeta de crédito.

Compra productos confiables

Mientras más confiable sea el producto, menos probable será que tengas que arreglarlo o reemplazarlo antes de tiempo. Además, consulta las opiniones de los usuarios en este sitio web y busca en la web el nombre y/o número de modelo del producto y la palabra “reseñas”.

Lee las garantías del fabricante antes de comprar

Conforme a la ley federal, un vendedor debe mostrarte la garantía antes de realizar una compra. Si descubres que la garantía es inadecuada, considera otro producto o fabricante.

Examina la política de devoluciones del minorista

Algunos minoristas en línea dicen que tu único recurso si te venden un producto defectuoso es tratar con el fabricante. Algunos otros dicen que puedes devolver un artículo defectuoso, pero solo por un período de tiempo limitado, o mientras la política de devoluciones estándar esté en vigencia. Si te encuentras con esto, considera comprar en otro lugar. Un minorista nunca debe renunciar a la responsabilidad después de haber tomado tu dinero y venderte basura. Tienes derecho a obtener lo que pagaste.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.