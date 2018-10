Ariana Grande se suma a las críticas y burlas contra Kanye West

Se ríe de su egocentrismo

Solo unas horas después de que el cómico Pete Davidson empleara su monólogo de este sábado en ‘Saturday Night Live’ para afear a Kanye West las salidas de tono que el rapero protagonizó la semana anterior en el mismo espacio televisivo, la cantante Ariana Grande ha recurrido a su cuenta de Instagram para darle la puntilla al artista y reprocharle, con cierta sutileza, el exceso de amor propio del que hace gala en determinadas ocasiones.

“Te quiero como Kanye quiere a Kanye”, escribió la intérprete para describir la captura de pantalla que al mismo tiempo compartía de la actuación televisiva de su chico, de la que puso de manifiesto que suscribía una por una todas sus palabras.

Hay que recordar que el marido de Kim Kardashian se enzarzó en una tensa discusión con los espectadores del programa de humor de la NBC tras el número musical que ofreció a modo de cierre del episodio, una escena que no fue retransmitida en directo pero que documentaron varios espectadores con sus teléfonos móviles, los cuales captaron a Kanye soltando un fervoroso discurso en favor de Donald Trump y sus medidas proteccionistas para volver a “unir” a Estados Unidos.

“Hablando estrictamente desde mi punto de vista, lo que Kanye dijo el otro día cuando ya no estábamos en el aire es una de las peores cosas que he escuchado en este programa, y una de las escenas más extrañas e incómodas que he presenciado. Kanye, sé que vas en plan: ‘Hey, este es mi verdadero yo, ya no tomo medicamentos’. Y yo te digo: tómalos, no hay nada de malo en ello. Tener una enfermedad mental no es excusa para comportarte como un idiota”, le dedicaba el monologuista en el capítulo de este sábado para subrayar no tanto sus discrepancias políticas como las incoherencias que se desprendían del alegato de Kanye.