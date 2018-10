Nuera del concejal Cedillo se lanza para el Concejo de Montebello, pero sin su apoyo

Según sondeos, en la contendiente que lleva la delantera, pero ha avanzado sin el respaldo

Angie M. Jiménez, la única nuera del concejal Gil Cedillo anda en campaña para ser concejal en la ciudad de Montebello, pero sin el apoyo de su poderoso suegro.

“Es una gran desilusión. Me he encontrado con personas que me dicen, te queremos apoyar, pero Gil nos ha pedido que no lo hagamos porque vas a descuidar a las niñas. Esos son comentarios muy sexistas”, dice en una entrevista con La Opinión.

“Mentalmente soy una persona muy fuerte, pero me duele que la energía que el abuelo de mis hijas ha usado para pedirle a la gente que no me apoye, no la emplee para respaldar mi campaña. Yo soy la mamá de dos personas que son muy importante en su vida, sus nietas”, dice.

Angie de 41 años, está casada desde hace 14 años con Gil Cedillo Jr., el único hijo del concejal y ex legislador estatal, padre de la ley que dio licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados de California.

Tiene dos hijas, Rubí de 11 años y Hanna de 8 años. Trabaja como consultora y ha regresado a la escuela después de haberla abandonado en su juventud para cuidar a su suegra Rubí, cuando enfermó de cáncer.

“El cargo de concejal es un trabajo de medio tiempo. Yo hice una pausa durante mucho tiempo para estar con la familia y ver a mis hijas crecer, ahora es mi tiempo”, dice Angie, hija de padres inmigrantes mexicanos.

Platica que su interés por la política nació desde que estaba en la secundaria cuando participó en el cuerpo estudiantil, y trabajó en varias campañas.

“Siempre me ha gustadp ayudar a la gente a encontrar los recursos y a navegar el sistema. Es mi pasión. Soy una organizadora comunitaria que le gusta encontrar soluciones. En la administración de Antonio Villaraigosa, trabajé en Servicios Comunitarios y del Vecindario”.

Cuenta que le gustaba hacer sentir a la gente bienvenida y darles una esperanza cuando iban a la oficina de Villaraigosa

Del concejal Cedillo, comenta que admira mucho el trabajo que ha hecho por los inmigrantes, pero no ha sido su mentor. “Los que me han inspirado son gente como Olivia Mitchell, Shirley Roberts, el activista chicano Rosalío Muñoz y el padre Richard Estrada y Thomas Carey, Chole Alatorre, su madre e hijas.

Dice que decidió buscar un puesto en el Concejo, cuando al regresar a la escuela, un consejero le preguntó cuándo se iba lanzar para un puesto. “Mi papá me dijo que le daba mucho gusto que me hubiera decidido; y por supuesto hablé con mis hijas y estoy lista”, dice.

En repetidas ocasiones, se intentó obtener un comentario del concejal Gil Cedillo, pero su oficina informó que no tenía declaración alguna que hacer sobre el tema.

En el Concejo de Montebello, hay tres concejales que hacen campaña para reelegirse, y al menos hay siete que aspiran a desbancarlos. La competidora al tope de la lista es Angie Jiménez.

¿Por que quiere ser concejal”

“ He visto poco avance en general en la ciudad. Nuestra ciudad no ha florecido económica, cultural y estéticamente con los líderes que tenemos”, dice.

Añade que quiere trabajar con los residentes para encontrar soluciones innovadoras que ayuden a balancear el presupuesto que tiene un déficit de 5 millones de dólares, pero también aumentar la seguridad y pagar mejor a los policías.

También hacer algo por el distrito escolar porque, asegura, muchos estudiantes se están yendo a otras escuelas. Quiere además mejorar la comunicación con la comunidad.

Lo que está en juego

En el Concejo de Montebello hay tres concejales en campaña por reelegirse, pero hay como siete candidatos entre ellos Angie Jiménez que busca desbancarlos en la elección del 6 de noviembre. Los tres candidatos que tengan más votos ganarán la elección.

Angie ha hecho trabajo voluntario en organizaciones no lucrativas e iglesias así como grupos como Padres contra el Cáncer y ha caminando en las protestas de trabajadores de huelga.

A nivel profesional, ha trabajado como representante de relaciones comunitarias en el Centro de Apoyo a las Familias de Montebello y para la organización CLUE-LA.

“Creo fuertemente que mi experiencia como servidora pública y defensora de la justicia social me hace una mejor candidata”, dice.