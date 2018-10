Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Jueves 11

Tour de Residente

Uno de los intérpretes más contestatarios de la actualidad, René Pérez, parte de la banda de rap y hip-hop, Calle 13, estará de paso por Los Angeles para presentar su Residente US Tour, en el Hollywood Palladium (6215 Sunset Blvd., Los Angeles). Interpretará temas de su más reciente álbum, “Residente”, que estrenó en 2017. 8 pm. Boletos $40 a $55. Informes (323) 962-7600 y hollywoodpalladium.com.

25 años de ‘Hocus Pocus’

El teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) celebra los 25 años de “Hocus Pocus”, la historia de unos chicos que tienen como tarea sustraer un libro con encantos para evitar que unas brujas –interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy– se hagan inmortales. Lo hacen con la ayuda de un gato mágico. Termina el 21 de octubre. Hoy habrá una función especial a las 7 pm. Posteriormente 10 am, 1, 4, 7 y 9:45 pm. Boletos $11 a $23. Informes (800) 347-6396 y elcapitantheatre.com.

Bachata clásica

Aunque relativamente nuevo en la escena internacional, Zacarías Ferreira es un bachatero con una larga carrera musical. Ahora, el cantante originario de República Dominicana, estará de visita en la ciudad, en el Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles), para presentar mucho de lo que incluye su extenso repertorio, desde “Me liberé”, su primer disco, que grabó en 1998, hasta “Tú y nadie más” su más reciente material que data de 2011. Solo mayores de 21 años. 9 pm. Boletos $30 (si se compran por anticipado) a $100. Informes (213) 745-0162 y congaroom.com.

Cine español

La serie anual Recent Spanish Cinema inicia su vigésima cuarta edición hoy en el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles). Se mostrarán algunos de los trabajos cinematográficos más sobresalientes de directores de todo España tanto establecidos como emergentes. Se contará con la presencia tanto de cineastas como de actores. Como parte del programa, que concluye el domingo, habrá estrenos, desde comedias hasta dramas premiados en otros festivales, y filmes de suspenso. La serie abrirá con la cinta española que competirá por el Oscar, “Campeones”, de Javier Fesser. Para detalles de horarios visitar el sitio oficial. Boletos $10 a $12. Informes (323) 461-2020 y americancinematheque.com.

Teatro y exposición

Para celebrar el mes de la Herencia Hispana, el Jewish Women’s Theatre (2912 Colorado Ave., Santa Monica) presentará la obra “Chutzpah & Salsa”, así como una exhibición de obras de pintores mexicanos. La obra de teatro relata algunas historias de lo que vivieron unos 200 mil judíos latinos que ahora viven en Estados Unidos, lo que ganaron o perdieron durante la migración. Y la exposición abarca obras multidimensionales de reconocidos artistas judíomexicanos. “Chutzpah & Salsa” se presenta hoy y el sábado 8 pm; domingo 2 pm. Boletos $20 a $35. La entrada a la exposición es gratis. Informes (310) 315-1400 y jewishwomenstheatre.org.

Exhibición de arte feminista

La serie En Cuatro Patas, que tiene lugar en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles), presenta en esta ocasión En Cuatro Patas: Feminist Latinx Performance, con Deborah Castillo (en la foto), Óscar David Álvarez y Nadia Granados, quienes con medios como el performance, el cine y el video, exploran la corporalidad humana, la no humana, la infrahumana y lo animal. Esta es la tercera de cuatro partes de la serie, que inició en enero como parte de PST: LA/LA Performance Series del Getty. Las actuaciones se llevan a cabo en todo el museo; con contenido no apto para niños. 8:30 a 10:30 pm. Boletos $25. Informes (213) 232-6200 y thebroad.org.

Nuevo teatro

El documental “Oceans 3D: Our Blue Planet”, es la proyección que inaugura el primer teatro con pantalla gigante en 3D del Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles). Este lugar incluye cien asientos que permiten al visitante sumergirse en una experiencia sensorial y explorar nuevos mundos a través del cine. Este filme, un coproducción con BBC Earth y OceanX Media, y narrado por Kate Winslet, cuenta la historia no conocida de impresionantes criaturas del océano al tiempo que lleva a la audiencia a una odisea global para descubrir la más grande y remota parte de la Tierra. Hasta el 31 de enero; Shows todos los días de 10 am a 4 pm, cada media hora. Boletos $5 y $6, adicional al boleto de entrada al museo. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Viernes 12

Paseo por Pasadena

ArtNight Pasadena integra a 19 organizaciones de cultura y arte de Pasadena, que abren sus puertas para que los visitantes conozcan sus tesoros, exhibiciones y las obras que albergan. A partir de las 6 pm, lugares como Kidspace Children’s Museum, Norton Simon Museum, Pasadena Conservatory of Music y USC Pacific Asian Museum tendrán entrada gratuita. Habrá shows de música, comida a la venta y autobuses que ofrecerán traslado gratuito a todas estas instituciones. De 6 a 10 pm. Informes artnightpasadena.org.

Sábado 13

Comedia mexicana

Franco Escamilla es uno de los estanduperos más populares en México, aunque también se lo conoce por su música y por su trabajo como comediante. El también conocido como “El Diablo”, estará en la ciudad para presentar su R.P.M. USA Tour en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Court, Los Angeles), en el que contará sus chistes de sarcasmo y humor negro. 8 pm. Boletos $39 a $129. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Festival musical

El Bueno, La Mala y El Feo Fest tendrá lugar en el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood) con la presentación de artistas como La Banda Adictiva San José de Mesillas, Espinoza Paz, Chuy Lizárraga, El Komander, Chiquis Rivera, RayMix, Ulices Cháidez y sus Plebes y Fuerza de Tijuana. A partir de las 6:30 pm. Boletos $35 a $135. Informes (800) 653-8000 y ticketmaster.com.