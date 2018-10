Por qué la congelación gratuita del crédito es mejor que el bloqueo

Los consumidores que se preocuparon por los robos de identidad después de la filtración masiva de datos de Equifax el año pasado finalmente pueden congelar sus informes de crédito en las 3 agencias de crédito de forma gratuita.

Sin embargo, cada agencia ahora ofrece instrumentos de bloqueo de crédito, a veces con costos mensuales considerables, como alternativas a congelaciones de crédito.

Los bloqueos y las congelaciones de crédito son similares. Ambos impiden que otros accedan a tu información de crédito, lo que elimina la posibilidad de que un estafador pueda abrir una nueva cuenta de crédito a tu nombre. Para atraer a los consumidores a usar bloqueos de crédito, las agencias de crédito hablan de la conveniencia y pueden ofrecer ofertas especiales. Equifax, por ejemplo, ofrece un nuevo producto llamado “Lock & Alert” gratuito de por vida.

Sin embargo, hay algunas diferencias considerables para tener en cuenta al decidir qué herramienta usar. Una congelación de crédito ofrece protecciones legales más estrictas, y, así, la convierte en la mejor opción para los consumidores, de acuerdo con Christina Tetreault, una abogada del equipo de servicios financieros de Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports.

A continuación te presentamos las diferencias clave entre un bloqueo de crédito y una congelación de crédito.

Una congelación de crédito ofrece protecciones más estrictas

Quizás la principal razón por la cual una congelación de seguridad es la mejor opción es que su promesa de proteger tus cuentas de crédito está garantizada por ley, afirma Tetreault. Por el contrario, un bloqueo de crédito no constituye más que un acuerdo entre ti y el organismo de información crediticia.

“El contar con un acuerdo contractual no implica la misma medida de solidez que las protecciones legales”, dice Tetreault. “Puede que el contrato contenga ambigüedades, incluya disposiciones que faculten a la otra parte a modificarlo, o incluya disposiciones que no te convenga aceptar, como un acuerdo de arbitraje”, señala.

Por ejemplo, inmediatamente después del incumplimiento, Equifax presentó su producto gratuito TrustedID Premier, el cual permite a los consumidores bloquear su crédito y proporciona un control del crédito. Pero también incluye un acuerdo de arbitraje que exige que cualquier controversia se resuelva mediante una vía que no sea judicial, lo que también impediría a los consumidores participar en una demanda colectiva.

Sin embargo, después de la indignación de los consumidores, la compañía dijo que ya no haría cumplir la cláusula de arbitraje. Un portavoz de Equifax ahora dice que la cláusula de arbitraje se ha retirado de los términos y condiciones de TrustedID.

Debido a que las congelaciones de seguridad ahora están contempladas por las leyes estatales, en caso de que algo vaya mal (si llega a haber un acceso fraudulento a las cuentas de crédito, por ejemplo) el consumidor estará protegido contra cualquier responsabilidad económica, afirma Chi Chi Wu, una abogada que se especializa en los temas de crédito para el consumidor del National Consumer Law Center, un grupo de defensa.

“En el caso de los bloqueos, no queda claro quién sería responsable” de cualquier daño, afirma.

Wu recomienda que los consumidores congelen su crédito en vez de bloquearlo, debido a la novedad de estos servicios y a la cantidad de incógnitas que aún existen al respecto.

Un bloqueo puede ser más conveniente

Gestionar bloqueos de crédito puede ser menos complejo y llevar menos tiempo que las congelaciones de crédito.

Todos los consumidores que solicitan una congelación a Experian obtienen un número de identificación personal para usar y manejar su información de crédito. Equifax y TransUnion te hacen crear una contraseña si manejas tu crédito en línea, y te emitirán un PIN si manejas tu crédito por teléfono o por correo.

Estos PIN y contraseñas son importantes porque los necesitarás en caso de que quieras levantar temporalmente la congelación de tu crédito en el futuro (por ejemplo, si deseas solicitar una nueva tarjeta de crédito). Recuerda asimismo que tendrás que presentar la solicitud correspondiente ante cada una de las agencias de crédito.

“Es importante mantener [el PIN o las contraseñas] en un lugar seguro”, afirma Rossman. Asimismo, es posible que pase un poco de tiempo hasta que entre en vigencia una solicitud para levantar una congelación.

La nueva ley exige que las congelaciones de crédito se puedan levantar en menos de 1 hora, pero recomiendo permitir un poco más de tiempo de espera”, indica Ted Rossman, analista de la industria de CreditCards.com. “Por ejemplo, si planeas comprar un automóvil pronto, yo levantaría la congelaciones aproximadamente 3 días hábiles antes de solicitar un préstamo para el automóvil. De esa manera, contarías con un período de gracia en caso de que te encuentres con un retraso inesperado”.

Un bloqueo de crédito, por otro lado, se activa o levanta mediante el uso de una aplicación en tu teléfono inteligente, y es instantáneo.

Consideraciones de costo

La comodidad puede ser costosa. Solo 2 de las agencias de control de crédito ofrecen servicios gratuitos de bloqueos de crédito: TransUnion y Equifax. Pero bloquear solamente 2 de los 3 informes de crédito principales no será suficiente. Tendrás que bloquear los 3.

El no hacerlo sería “lo mismo que ponerle el seguro a la puerta principal de tu casa mientras dejas abierta la puerta de atrás”, dice Wu.

Experian ofrece un producto por subscripción llamado CreditLock a través de CreditWorks. Cuesta $5 por el primer mes de acceso y $25 a partir del segundo mes.

El producto de bloqueo de crédito de Experian incluye monitoreo crediticio diario y te envía una alerta cada vez que alguien intente solicitar crédito mientras el informe permanezca bloqueado, y te concede acceso al puntaje de crédito FICO 8 y al informe crediticio de Experian.

No obstante, Consumers Union no recomienda pagar por un servicio de monitoreo de crédito. “Lo que estos hacen, el consumidor generalmente lo puede hacer por su cuenta de manera gratuita”, afirma Tetreault.

Además, con una congelación de crédito evitarás ser el blanco de anuncios promocionales.

“Puede que estos servicios de bloqueo permitan que la agencia de informes de crédito promocione más agresivamente distintos productos a los consumidores que quizás no necesiten y por los que no deberían tener que pagar”: dice Tetreault.

Congela el crédito de tu hijo, también

Si estás considerando congelar tu propio crédito, recuerda que también puedes congelar el crédito de tus hijos. Los ladrones de identidad pueden usar el número de seguro social de un niño para solicitar beneficios sociales, abrir cuentas bancarias y de tarjetas de crédito, solicitar un préstamo o servicio público, o alquilar un lugar para vivir.

Sin embargo, mucha gente no piensa en la vulnerabilidad del crédito futuro de sus hijos, afirma Rossman. En un estudio reciente, CreditCards.com descubrió que solo la mitad de los adultos en Estados Unidos habían verificado su propio puntaje crediticio o informe en los 6 meses luego de que saliera a la luz la noticia sobre la filtración de datos de Equifax.

“Si no estás alerta con respecto a tu propio crédito, lo más probable es que no estés pensando en que alguien pudiera robar la identidad de tu pequeño y acumular cargos fraudulentos a su nombre. Esto podría pasar desapercibido durante muchos años hasta que tus hijos crezcan y empiecen a solicitar crédito, para descubrir un gran desastre”, afirma Rossman.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.