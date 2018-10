El tema de la renta se vota este noviembre

Inquilinos buscan el ‘sí’ a la Prop 10; detractores dicen que la medida agravaría la crisis de vivienda

A sus 74 años, Ignacio Aguas vive con la preocupación de saber si tendrá dinero para pagar el alquiler de su vivienda en el centro de Los Ángeles.

“Rento un cuarto muy pequeño con una cocinita en la [calle] 5 y Spring. Cuando llegué hace 23 años pagaba 315 dólares al mes y ahora pago 900”, dijo este miércoles.

El hombre explicó que está solo en Estados Unidos por lo que no cuenta con familiares para pedir ayuda. “Vivo en un ingreso fijo y el cheque que recibo actualmente apenas me alcanza para la renta y para comer”, contó preocupado. “Pido que ya no sigan subiendo la renta”.

Una situación similar enfrenta Ariana Alcaráz, de 30 años, quien comparte un apartamento de dos recámaras en la calle 4th y Hill, en el centro de Los Ángeles.

“Yo vivo en un apartamento que no tiene control de renta y estoy pagando más de la mitad de mis ingresos cada mes y en un año cuando se acaba el contrato [el dueño] puede subir la renta”, señaló aseverando que su renta es de 1,500 dólares mensuales. “Si sube entonces vamos a tener que movernos”.

Por esta razón ambos inquilinos se unieron ayer a una coalición para protestar en Pershing Square, en el centro de Los Ángeles.

Repitiendo frases que recalcaban el alto precio de los alquileres el grupo de unas 60 personas también abogaron públicamente por la Propuesta 10 en la boleta electoral de noviembre.

Dicha propuesta busca derogar la ley estatal, conocida como Costa Hawkins, que actualmente restringe el alcance del control de renta que las ciudades y otras jurisdicciones locales pueden imponer en propiedades residenciales.

La abogada Elena Popp, directora ejecutiva de Eviction Defense Network y quien planteó la Propuesta 10, explicó que la ley Costa Hawkins se impuso en 1995 impidiendo que las ciudades mejoren las leyes de control de renta.

“En nuestra ley de Los Ángeles, por ejemplo, una unidad construida después de octubre de 1978 no tiene nada de protección y por eso tenemos casos donde hay un gran esfuerzo para desplazar a los inquilinos”, explicó la abogada.

“El dueño puede sacarlos con una nota de 30 o 60 días [de placo] o puede aumentar la renta de lo que quiera cuando quiera también con una notificación de 30 o 60 días”.

Popp dijo que el dueño puede enviar la notificación de 30 días a inquilinos que han vivido en la propiedad menos de un año y la notificación de 60 días si han vivido más de un año. Para los aumentos de alquiler, la notificación de 30 días es si el aumento es menos del 10% y 60 días si el aumento es 10% o más.

“Pero lo puede estar haciendo cada mes y no hay ningún control, ninguna protección”, dijo Popp. “Necesitamos que nuestros concejales locales puedan desarrollar leyes que son apropiadas para nuestra ciudad. Este es un problema estatal pero las soluciones son locales”.

Los detalles

La guía de referencia del votante de California explica que la Propuesta 10 restaura la autoridad al gobierno local para establecer el control de alquileres poniendo límites justos y anuales a la cantidad que los propietarios pueden aumentar el alquiler.

“Esto mantiene a los inquilinos en sus hogares en lugar de ser echados o quedar sin hogar”, establece el grupo Vote Yes on Prop 10.

Por otra parte, grupos como NO on Prop 10 y Prop10Flaws.com se oponen diciendo que la Propuesta 10 empeorará la crisis de vivienda. Aseguran que esta permitirá que el gobierno local pueda regular los precios de rentas a propietarios de casas que quieran rentar una recamara, por ejemplo.

Michael Bustamante, portavoz para la campaña NO on Prop 10 dijo que las mejores soluciones están en construir más viviendas y llevar a cabo pólizas que se enfoquen en temas como los indigentes.

“Soluciones que se enfoquen en temas como viviendas asequibles y la Propuesta 10 no hace nada para enfrentar estos problemas”, dijo Bustamante.

El portavoz recalcó que en las elecciones de noviembre los dos candidatos para gobernador también se oponen a la propuesta 10.

“En la boleta están otras propuestas que hablan de vivienda asequible y estas si deberían ser aprobadas. Por ejemplo la Propuesta 1 y la Propuesta 2”, dijo Bustamante.